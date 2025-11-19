Experto entrega detalles sobre tragedia en Torres del Paine: “No es algo común, nos sorprende que haya habido tantos muertos”

En entrevista con CNN Chile Radio, el director nacional de Socorro Andino, Claudio Prieto, conversó sobre la tragedia que dejó un saldo de cinco personas fallecidas.

En entrevista con CNN Chile Radio, el experto partió afirmando que lo sucedido es inusual. “No es algo común, nos sorprende que haya habido tantos muertos. Se enfrentaron a un paso meteorológico muy adverso, lo que evidentemente no pudieron soportar, y el resultado está a la vista”.

Según explicó, aunque el circuito donde ocurrió el accidente no es técnicamente complejo, sí se ve afectado por condiciones extremas propias de la Patagonia. “En Patagonia a esa altura te encuentras como si estuvieses en alta montaña, o sea, que estuvieses sobre los 5.000 metros, por las condiciones climatológicas”.

Respecto al debate sobre responsabilidades, recalcó que, más allá del rol de las autoridades, cada excursionista debe asumir un criterio informado. “Tú debes partir siempre de la base de que la persona tiene que ser responsable de esa información (…). Finalmente, la decisión tiene que ser tuya, tienes que estar muy informado”. “Es una responsabilidad individual; nosotros, como instituciones, nuestra responsabilidad es educar”

El especialista también descartó que el parque se encuentre hoy en un escenario más riesgoso que antes: “Esto lamentablemente es una tragedia, es algo que uno no esperaba, es un accidente”.

Al describir las condiciones que enfrentaron las víctimas, relevó la intensidad del fenómeno: “190 kilómetros por hora no es normal en ninguna parte del mundo, y yo creo que fue un cambio repentino que los agarró”, dijo, detallando que ese tipo de alteraciones puede ocurrir en muy poco tiempo.

“Pueden ser minutos, o sea, tú puedes ver en el horizonte que viene algo y si no, ahí es donde la experiencia debería pesar y decir: ‘no, eso viene para acá, es muy fuerte, media vuelta, tratemos de bajar rápido’”, agregó.

Consultado sobre una eventual responsabilidad institucional, señaló que ello lo determinará la justicia. “Lo dirá la investigación, porque hay que ver qué es lo que realmente se supo (…). El detalle de lo que puede haber pasado lo tendrá que dar la investigación y ahí se verá la responsabilidad final”.

Sobre el rescate de los cuerpos, advirtió que el operativo depende totalmente del clima. “Entiendo que todavía no hay una ventana meteorológica como para eso; va a haber que esperar, no se puede hacer en las condiciones meteorológicas que gatillaron el accidente”.