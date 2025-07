Experto en criminalidad sobre propuesta de Matthei para el control fronterizo: “Es absolutamente ilusorio y falso”

El abogado penalista y experto en criminalidad, Francisco Cox, analizó en CNN Chile las propuestas que se han planteado en el marco de la carrera presidencial para enfrentar el crimen organizado.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre la viabilidad de la propuesta de los candidatos respecto a la implementación de una policía militarizada en el control fronterizo, el experto sostuvo: “Puede ser, pero insisto, hay que tener la claridad de que hay que hacer este levantamiento de riesgo”.

En esa línea, agregó que es necesario considerar que cualquier persona que se escoja, ya sea de la policía o del Ejército, puede correr el riesgo de ser cooptada o “contagiada criminológicamente” por los grupos organizados de la delincuencia.

“Entonces, no depende de la buena voluntad de la persona, no depende tampoco del salario, porque obviamente que van a poder darle más plata, sino que hay que establecer protocolos que impidan que uno traspase toda esa información al crimen organizado”, afirmó.

Respecto a la propuesta de la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien ha manifestado la necesidad de tener un control absoluto sobre quién entra y quién sale por la frontera, mediante drones, aviones no tripulados y patrullas rápidas de control, Cox respondió: “A mí me parece una ilusión. Me parece que no es realista eso. O sea, es cierto, el control con drones… lo que tengo entendido es que sí es lo que se está haciendo ahora. Pero esta ilusión de que vamos a poder casi como hacer un muro y que con eso se va a desincentivar el ingreso, me parece que es absolutamente ilusorio y falso. Es crear una expectativa que va a defraudar de todas maneras”.