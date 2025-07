Experto en comunicación política analiza campañas presidenciales en la derecha: “El tema con Matthei es que no emociona”

En entrevista con CNN Chile Radio, el experto en comunicación política, Martín Vinacur, analizó la competencia interna en las campañas presidenciales de la derecha.

La semana pasada, Evelyn Matthei acusó al Partido Republicano de orquestar una campaña “asquerosa” en su contra, diciendo que tiene alzhéimer.

En CNN Chile Radio, el experto en comunicación política, Martín Vinacur, analizó la competencia interna entre los candidatos de la derecha y cómo pareciera que la situación ha dejado a Matthei “en medio de una batalla”.

Al decir que efectivamente no tiene alzhéimer, la candidata de Chile Vamos “lo que hace es reforzar ese surco, neurolingüísticamente hablando. Es una situación muy incómoda a la cual ella tendría que, por lo menos, salir rápido y contestar muy brevemente”, dijo.

Si bien está bien que se haya defendido, tiene que, además, “marcar su antagonismo con su primer oponente, que es (José Antonio) Kast. Ella quedó en el medio de una batalla que se ha polarizado entre (Jeannette) Jara y Kast”.

#CNNChileRadio | Martín Vinacur, experto en comunicación política, y competencia interna entre candidatos de derecha: Matthei “quedó en el medio de una batalla que se ha polarizado entre Jara y Kast” 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/jw1r4Cc164 — CNN Chile (@CNNChile) July 21, 2025

Matthei “está viendo la pelota como pasa por arriba, sin poder tocarla en ese sentido. Entonces, esto es una buena manera de poder, de alguna manera, bajar la pelota al piso y ser protagonista, porque ya, por lo menos como vimos en las encuestas de hoy, está demasiado estable”, explicó Vinacur.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo -desde el marketing político- le queda para hacer una jugada que pueda “quebrar” el juego, respondió que “está tarde en eso”.

“Estamos a cuatro meses de las elecciones y hemos visto, como en el fútbol, que partidos se dan vuelta en el descuento. Hasta el último minuto, las cosas juegan. Lo hemos visto en muchísimas elecciones en donde alguien va liderando y en los últimos días u horas, incluso, hay cosas que pueden subvertir la situación”, acotó.

De todos modos, el experto sostuvo que hay algo a lo que Matthei “nos tiene bastante acostumbrados”, y es que “parte muy arriba y se va desinflando”, situación que debió haber sido prevista por su equipo.

#CNNChileRadio | ¿Cuánto tiempo le queda a Matthei para hacer una jugada que pueda “quebrar” el juego?: “El tema con ella es que no emociona. Si no emocionas, en comunicación política, no convocas, y esto es una elección” 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/roLXUyACnD — CNN Chile (@CNNChile) July 21, 2025

“Rápidamente, hay que imprimirle un simbolismo emocional mucho más fuerte. El tema con Matthei es que no emociona. Y si no emocionas en comunicación política, que va más allá de las herramientas de marketing, si no emocionas, no convocas”.

“Y esto es una elección, se necesita convocar”, sentenció. Dicha emocionalidad -dijo- será determinante para el desenlace de la carrera presidencial.