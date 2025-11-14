Experto analiza las elecciones 2025: “Hay una probabilidad de que Kaiser pudiera llegar a segunda vuelta”

El gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, Ignacio Imas, señaló en CNN Chile que, al parecer, José Antonio Kast pasaría a segunda vuelta. Sin embargo, Johannes Kaiser “empieza a interceptar esa toma de ese boleto”.

En el marco de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, analizó el camino de los candidatos en este proceso electoral.

En ese contexto, anticipó que “pareciera que Jeannette Jara tiene listo el boleto de segunda vuelta. Sin embargo, no irrumpe este denominado treinta por ciento de la administración de Gabriel Boric, lo que, por cierto, es súper negativo, porque eso te permite pasar a segunda vuelta, pero no te permite ganar la segunda vuelta, porque no logra aglutinar nuevos sectores”.

Respecto a sus contendores, los abanderados José Antonio Kast y Johannes Kaiser, describió que el diputado del Partido Nacional Libertario, en el último tramo de la carrera presidencial, se ha fortalecido y ha destacado por sus habilidades comunicativas en los debates.

Desde su análisis, planteó: “Kast pareciera que tiene este boleto de segunda vuelta. No obstante, pareciera que Kaiser empieza a interceptar esa toma de ese boleto, ya que va viento en popa, y hay una probabilidad que no me atrevería a decir cuál, pero tal vez un 30%, de que Kaiser pudiera llegar a segunda vuelta, lo que sería un batatazo por parte de él, puesto que se convertiría en la figura de esta elección presidencial, porque hasta hace seis meses se lo daban por perdido, era básicamente una caricatura, y él empezó a derribar estos mitos en torno a él”.

Actualmente, se ha convertido en una candidatura que podría transformarse en mayoritaria.

#HoyEsNoticiaCNN l Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, aborda la candidatura de Evelyn Matthei: “Hay que hacer un mea culpa que también hubo error del comando y de la propia candidata”@matiburgos

💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/KOunGLNS7Q — CNN Chile (@CNNChile) November 14, 2025

La proyección de las elecciones parlamentarias

En cuanto a su pronóstico para las elecciones parlamentarias, Imas dijo que, según proyecciones, Chile Vamos será la coalición más votada junto a Demócratas, pero que, en paralelo, su candidata Evelyn Matthei quedará en el cuarto lugar. “Eso va a ser difícil de comunicar”, remarcó.

Además, describió que este nuevo Congreso estará compuesto mayoritariamente por las diversas derechas. “La gran pregunta de este fin de semana va a ser si las derechas van a lograr los cuatro séptimos, que son 89 en la Cámara y 29 en el Senado”, agregó.

Mira aquí la entrevista