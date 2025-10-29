Experto advierte que redes de Ulloa seguirían operando en Poder Judicial: “Es mucho más peligroso que Sabaj, tiene más contactos”

El abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, asevero que existen graves sospechas que la decisión de la Corte Suprema respecto a la no remoción de Ulloa se debió por "cuestiones de tráfico de influencia" o una red de contactos que pretende salvar su cargo.

Con 141 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, en el marco del Caso Audios, una investigación que ha remecido al Poder Judicial.

El libelo, impulsado por parlamentarios oficialistas, acusa al magistrado de conductas impropias y vínculos irregulares con el abogado Luis Hermosilla, revelados en conversaciones filtradas sobre el funcionamiento interno del tribunal de alzada.

Con la aprobación en la Cámara, la acusación pasa ahora al Senado, que deberá actuar como jurado y definir si Ulloa será removido de su cargo e inhabilitado por cinco años para ejercer funciones públicas.

El suspendido juez bajo indagatoria

El proceso contra Ulloa comenzó tras la difusión de los audios que lo vinculan con Hermosilla, donde se discutían eventuales gestiones al interior del Poder Judicial.

A raíz de estos antecedentes, el Pleno de la Corte Suprema abrió un procedimiento disciplinario que concluyó el pasado 25 de septiembre con una votación dividida (7 a 7), que finalmente permitió al magistrado mantener su cargo.

Los ministros Blanco, Chevesich, Muñoz, Llanos, Melo, López y Quezada votaron por su expulsión, mientras que Valderrama, Prado, Silva, Repetto, Rabanales, Letelier y Simpertigue se opusieron.

“Salvar a Ulloa”: Sospechas de tráfico de influencias

El caso tomó nueva fuerza tras un reportaje de T13 que reveló una conversación telefónica interceptada en la que se escucharía la frase “hay que salvar a Ulloa”.

El audio apuntaría a que el suspendido magistrado contaba con una red de apoyo dentro del Poder Judicial, que habría influido en la votación de la Suprema.

En conversación con Hoy Es Noticia, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, calificó la acusación como un hecho de gran relevancia institucional.

“Si se aprobara, el parlamento estaría mandando un mensaje muy radical al Poder Judicial, en el sentido de involucrarse en algo que era competencia del propio Poder Judicial”, explicó.

Riego también advirtió que el episodio pone en evidencia la fragilidad interna del sistema judicial: “La oposición del Poder Judicial es muy débil. Todos tenemos la sospecha de que a Ulloa se le salvó por cuestiones de tráfico de influencia. Eso es lo grave”.

“Un juez con redes de poder”

El académico agregó que los nuevos antecedentes refuerzan la tesis de que Ulloa fue protegido por un sector de influencia dentro del Poder Judicial.

“Es evidentemente, o por lo menos altamente sospechoso, que salvar a Ulloa significó una manifestación del poder que algunos grupos de contactos tienen dentro del Poder Judicial, lo que reivindican algunas de las acciones por las que Ulloa es cuestionado”, sostuvo.

En comparación con otros casos, Riego sostuvo que la situación del magistrado es incluso más grave.

“De lo que se le acusa a Ulloa, con bastantes pruebas, es equivalente a lo que hizo la jueza Marcela Sabaj; sin embargo, a ella se le removió. Además, la verdad es que Ulloa es un juez mucho más peligroso que Sabaj, porque es un hombre que tiene muchos más contactos y que venía desempeñando este tipo de actividades desde hace mucho más tiempo, todo el mundo sabe eso”, aseveró.

#HoyEsNoticiaCNN | Cristián Riego, abogado y académico de la UDP, por AC contra juez Ulloa: “Ulloa es un juez mucho más peligroso que Sabaj, porque es un hombre que tiene muchos más contactos y que venía desempeñando este tipo de actividades desde hace mucho más tiempo, todo el… pic.twitter.com/VSIjuAm31f — CNN Chile (@CNNChile) October 29, 2025

Próximos pasos

Con la aprobación de la Cámara, el Senado deberá ahora analizar los méritos del libelo acusatorio.

Si lo ratifica, Antonio Ulloa será removido de su cargo y quedará inhabilitado por cinco años para ocupar funciones públicas.