El exministro y miembro de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno, abordó en entrevista con CNN Chile la polémica suscitada por la propuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a abrir diálogo con la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) por los hechos de violencia que se viven en la macrozona sur. El exsecretario de Estado señaló: “Por supuesto que hay distintas visiones, rabia, tristeza y dolor por lo que la gente ha vivido. Cuesta para las personas que no estamos ahí, que no hemos vivido eso, darse cuenta (…). -Pero- yo he visto un diálogo muy silencioso, sin aspavientos, pero con una muy buena disposición -de las distintas partes involucradas-“.