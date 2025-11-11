Exministro Álvarez califica de “equivocada” y “negativa” la frase de Matthei sobre el uso del vidrio blindado de Kast

El exministro Rodrigo Álvarez se refirió en CNN Prime a la frase de la candidata Evelyn Matthei, quien aludió a su contendor José Antonio Kast por el uso de un vidrio blindado en un acto en Viña del Mar.

El exministro de Energía durante el primer mandato de Sebastián Piñera, Rodrigo Álvarez, se refirió en CNN Prime a la carrera presidencial.

En cuanto a su decisión de apoyar la candidatura del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, comentó que fue una “decisión muy meditada”. Entre las razones, explicó que evaluó quién estaba mejor preparado para derrotar a la actual coalición y cuál de las candidaturas ofrecía una mejor visión de país.

En ese sentido, coincidió con la propuesta del “gobierno de emergencia” planteada por Kast.

“Y, por otra parte, visualizar cómo puede ser realmente la conducción política del próximo Congreso. De repente se habla de muchos de los acuerdos, y la verdad es que no hemos tenido tantos acuerdos en el pasado, ni en la época de la Concertación ni en los últimos gobiernos. Yo creía que ese era un error de diseño. Prefería, desde ya, preparar un buen programa de gobierno, buenas ideas y, por supuesto, si después uno logra encontrar acuerdos en el Congreso, mucho mejor. Pero no creía que debía ser el punto de partida para la estrategia política de los próximos cuatro años”, sostuvo.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre los dichos de la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien en el debate presidencial de Anatel dijo “no me escondí nunca detrás de un vidrio”, en alusión a un acto en Viña del Mar donde participó Kast, respondió: “Encontré que fue una frase muy equivocada, muy negativa”.

En esa línea, Álvarez sostuvo que, al igual que Kast, es partidario de no entregar detalles sobre los protocolos de seguridad.

