“El tiempo juega a favor de los agresores”: Exministra Orellana cuestiona aplazamiento del juicio a Manuel Monsalve

La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, abordó este martes la suspensión de la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien es acusado por los presuntos delitos de violación y abuso sexual en contra de una funcionaria.

En CNN Prime, Orellana confirmó que pensó en renunciar al Gobierno del presidente Gabriel Boric en medio del caso que involucró a Monsalve.

#CNNPrime | Antonia Orellana, exministra de la Mujer, por Caso Monsalve: “Por supuesto que pensé en renunciar, porque tenía una diferencia profunda en cómo se había abordado esto” @tv_monica

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Argumentó que esto se debió a que “tenía una diferencia profunda en cómo se había abordado esto”; no obstante, explicó que se mantuvo en la cartera debido a que “tenía pendientes dos tareas”.

Detalló que lo anterior fue el indulto de Katty Hurtado y “el haber logrado la modificación de las reglas de objeción de conciencia en el caso de las tres causales”.

“Al final, para lo que está uno no es para sentirse cómoda, feliz si se quiere, sino para cumplir con las cosas con las que nos comprometimos”, añadió.

Además, señaló lamentar el manejo que la administración hizo del hecho, el cual enfatizó que incluso el exmandatario reconoció “que fue un error”.

Orellana tras suspensión de la audiencia: “Es una estrategia habitual de los defensores”

La exautoridad sostuvo que, con base en su experiencia al acompañar a mujeres en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, “el aplazamiento de la audiencia de preparación del juicio oral es efectivamente la estrategia de la defensa de Monsalve“.

#CNNPrime | Antonia Orellana, exministra de la Mujer, por Caso Monsalve: “El aplazamiento de la audiencia de preparación del juicio oral, es la estrategia de la defensa de Monsalve. El tiempo le juega en contra a las víctimas y a favor de los agresores. Es una estrategia habitual (…) Produce el desgaste de la víctima” @tv_monica

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Explicó que en este tipo de estrategia “el tiempo le juega en contra a las víctimas y a favor a los agresores. Y, por lo tanto, es una estrategia habitual de los abogados de los agresores, sus abogados defensores, el tratar de aplazar lo más posible el inicio del juicio oral”.

Orellana puntualizó que lo anterior, además, “produce el desgaste de la víctima”, precisando que esto permite “que se puedan llevar a cabo en paralelo cuestiones como las declaraciones de Manuel Monsalve, que tienen dos patitas sus declaraciones: Una es que desacredita a la víctima y la segunda es que se victimiza a él”.

#CNNPrime | Antonia Orellana, exministra de la Mujer, por dichos de Monsalve: “Desacredita a la víctima y se victimiza él. En sus palabras no estamos hablando de un juicio violación, estamos hablando de una afectación a su reputación” @tv_monica

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“Entonces en sus palabras, aquí no estamos hablando de un juicio de violación. No, estamos hablando de una afectación de su reputación”, planteó.

En ese sentido, cuestionó la decisión del tribunal de aplazar la audiencia de preparación del juicio oral: “La pregunta que yo me hago es ¿por qué la justicia admite estas estrategias dilatorias y por qué el tribunal que tiene a cargo este caso admite que audiencia tras audiencia esto se aplace?”.

#CNNPrime | Antonia Orellana, exministra de la Mujer, por Caso Monsalve: “La pregunta es por qué la justicia admite estas estrategias dilatorias. Es muy importante que el caso se lleve en modo oportuno” @tv_monica

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La exsecretaria de Estado enfatizó que “es muy importante que el caso de Manuel Monsalve se lleve en modo oportuno. ¿Por qué? Porque tiene que quedar claro que la impunidad no es aceptable, independiente del cargo que tiene el acusado”.

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