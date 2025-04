Exjefe negociador del TLC con EE. UU. sobre aranceles: “Es un tema global de una mente insana que está en la Casa Blanca”

Osvaldo Rosales, exjefe negociador del TLC con Estados Unidos, se refirió al 10% de arancel que aplicará Donald Trump a las exportaciones chilenas. Además, profundizó en las estrategias para enfrentar esta política arancelaria.

Osvaldo Rosales, exdirector de Relaciones Económicas Internacionales de la CEPAL, compartió su análisis en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre los recientes anuncios de aranceles universales impuestos por Estados Unidos. A continuación, explicó las repercusiones que este cambio podría tener no solo en las relaciones comerciales bilaterales entre Chile y EE. UU., sino también en la economía mundial.

¿El tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos está en riesgo?

Ante la consulta de si el tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos podría verse afectado por las nuevas medidas arancelarias, Rosales aseguró que, en principio, no corre un peligro directo. Sin embargo, destacó que lo acontecido durante el “Día de la Liberación” es una señal alarmante para el panorama económico global, ya que representa un retroceso en la cooperación internacional y un desafío a los acuerdos comerciales establecidos.

“Estados Unidos da señales de un severo incumplimiento de sus acuerdos internacionales. Está cruzando por encima de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que abre la puerta a una fase de autarquía y proteccionismo muy agresivo, que podría durar mucho más de lo esperado”, expresó Rosales.

En esa línea, Rosales subrayó que este tipo de políticas podrían desencadenar consecuencias económicas graves, destacando que “el impacto inicial se sentirá en Estados Unidos, con inflación y una posible recesión este año, lo que a su vez arrastraría a la economía mundial a un ciclo de bajo crecimiento e incluso recesión, especialmente si países como China o la Unión Europea implementan medidas de retaliación”.

El panorama de Chile tras el anuncio de Estados Unidos

En cuanto a la postura de Chile frente a este conflicto, Rosales abordó los comentarios del Ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, quien había asegurado que el país no respondería con aranceles. En este sentido, el exdirector de la Cepal sugirió que la respuesta de Chile debe ser cautelosa y estratégica, tomando en cuenta las diferencias de poder entre los dos países.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre los dichos del jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, quien afirmó que Chile no aplicará aranceles en respuesta, Rosales argumentó: “Primero entender que este es un tema global de una mente insana que está radicada en la Casa Blanca y que ciertamente no tiene sentido, en mi opinión, intentar replicar porque obviamente la disparidad de fuerza es gigantesca. Pero lo que sí corresponde es justamente indagar de manera muy gentil, de manera muy gentil con el UTR, United States Trade Representative, que me expliquen cuál es la fórmula a través de la cual llegan a ese 10% de aranceles. Y no van a tener explicación alguna”.

¿Qué estrategia podría emplear Chile?

Rosales recomendó que, en lugar de adoptar una postura agresiva, Chile debería centrarse en hacer lobby a través de las empresas norteamericanas que compran productos chilenos. Esto se podría hacer a través de organizaciones empresariales como AmCham (Cámara de Comercio Americana en Chile) o NAM (National Association of Manufacturers), que agrupan a empresas manufactureras de EE. UU., así como a las cadenas de distribución que consumen productos chilenos.

“Además de incidir directamente sobre el USTR o el Departamento de Comercio de EE. UU., Chile debe aprovechar la influencia de estas organizaciones para generar presión y presentar sus argumentos de manera estratégica”, indicó Rosales. Sin embargo, también hizo un llamado a la cautela: “En un tema de esta magnitud, no debemos hacernos muchas ilusiones sobre la capacidad real de influir, dado el escenario global actual”.