Exgobernador de Arica dice que Perú no está cumpliendo el “convenio de control integrado” ante inmigrantes varados en la frontera

El exgobernador de Arica y diputado electo, Jorge Díaz, se refirió a la situación de inmigrantes varados en la zona fronteriza en el norte del país. En ese contexto, sobre Perú afirmó: "Se está incumpliendo un tratado internacional, que es este convenio de control integrado entre ambos países".

El exgobernador de Arica y diputado electo, Jorge Díaz, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la situación de los inmigrantes que permanecen varados en la zona fronteriza entre Chile y Perú.

En ese contexto, explicó que el escenario no es tan distinto a lo ocurrido en años anteriores y recordó que ambos países operan bajo un sistema de control fronterizo integrado.

“¿Qué significa eso? Que una persona que quiere salir del país lo hace ya en el paso fronterizo Santa Rosa, y ahí se encuentra la ventanilla de control de migraciones chilena y después la peruana. Aquella persona que, viceversa, quiere ingresar a Chile, lo hace ya en territorio nacional, en el paso fronterizo Chacalluta, donde primero se controla la salida de Perú y luego el ingreso a Chile”, detalló.

Sin embargo, advirtió que la situación actual es diferente. “Perú impide el acceso de las personas que intentan llegar a la ventanilla de control migratorio chilena, porque les impide ingresar a territorio peruano en la línea fronteriza para poder dirigirse al paso fronterizo Santa Rosa”.

A su juicio, esto genera un problema entre las cancillerías, ya que “se está incumpliendo un tratado internacional, que es este convenio de control integrado entre ambos países”. Agregó que “esta es una situación que evidentemente es del todo irregular, y aquí lo que se espera es que las cancillerías actúen de la manera más próxima posible”.

Finalmente, sostuvo que, bajo este escenario, Perú queda sin información sobre quiénes son las personas que intentan ingresar a su territorio ni cuál es su situación migratoria, lo que agrava aún más el problema.

#HoyEsNoticiaCNN | Jorge Díaz, diputado electo y exgobernador de Arica y Parinacota, por situación en la frontera: “La solución concreta es que el control integrado se respete. Si Perú está en disposición de no cumplirlo, que lo manifieste formalmente en la cancillería chilena”… pic.twitter.com/7k0KUMDa3Z — CNN Chile (@CNNChile) November 28, 2025

#HoyEsNoticiaCNN | Jorge Díaz, diputado electo y exgobernador de Arica y Parinacota: “Mi región no está dispuesta a que exista un campamento de refugiado en la zona de frontera”@matiburgos 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/pqWlvXyxwo — CNN Chile (@CNNChile) November 28, 2025