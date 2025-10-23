Exfiscal nacional Sabas Chahuán y Caso SQM: “Hay una desnaturalización del sistema” por la duración del juicio

En CNN Chile Radio, Chahuán afirmó que "la sensación que queda en la ciudadanía es fastidio, de hastío" y que "es un papelón para la Fiscalía".

Este miércoles, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer el veredicto del Caso SQM, absolviendo a Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse y al resto de los acusados después de cerca de tres años de juicio oral.

El veredicto del tribunal fue un fuerte golpe para el Ministerio Público, y distintos personeros apuntaron a su responsabilidad en el resultado.

En CNN Chile Radio, el exfiscal nacional Sabas Chahuán, afirmó que “es un fracaso absolutamente, porque hay un alargamiento excesivo del procedimiento y hay un fracaso del sistema entero. No puede ser que haya más de dos años y medio de juicio, más la audiencia de preparación del juicio oral haya estado un año más. Y tampoco puede haber una investigación tan, tan, tan larga”.

“Ahí hay un tema de desnaturalización del sistema”, acotó.

El también candidato a diputado apuntó a que hubo un error en cambiar los equipos: “Fue perjudicial porque había un equipo de fiscales que lo formé y yo dirigía expresamente dedicado a estas causas, expresamente dedicado por la complejidad, por la enorme cantidad de documentos, por la enorme cantidad de implicados. De verdad eran cientos de imputados en un principio.

#CNNChileRadio | Sabas Chahuán, exfiscal nacional, sobre Caso SQM: “Hay un alargamiento excesivo del procedimiento. Cuando entregué el cargo, se desarmaron los equipos, ese fue el primer error”. 📷 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/F7mcgSlRWk — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2025

Chahuán también criticó que la lectura de la sentencia sea en agosto de 2026, es decir, en aproximadamente 10 meses más. “Está bien que tengan mucho más plazo los jueces para redactar una sentencia en casos tan difíciles, pero un año casi, me parece excesivo también. Ahora, es excesivo y ridículo que haya durado tanto tiempo el juicio, en eso estamos claros”.

Con todo, aseveró que “la sensación que queda en la ciudadanía es fastidio, de hastío, mucha gente me lo dice en la calle, ‘sabe qué, no pasa nada, todos los políticos salen indemnes’, pero eso no puede ser, no es lo que queremos como sociedad. Hay cinco parlamentarios desaforados. Hay parlamentarios que están con prisión preventiva, otros con arresto domiciliario total. ¿Qué clase política estamos teniendo? Entonces, este tipo de procedimientos son súper importantes. Por eso digo que es un papelón para la Fiscalía“.

El otrora jefe del Ministerio Público apeló a que se debe explicar a la ciudadanía qué es lo que ocurrió y que “el fiscal nacional actual (Ángel Valencia) tiene que convocar a los equipos y eventualmente hacer un sumario si es que hay infracciones administrativas por estar tanto tiempo dilatando esto”.