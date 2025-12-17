Exdirector de Gendarmería: La institución “está en un límite de una situación que puede ser irreversible”

"Se requiere hacer una reingeniería del personal, a lo mejor hay que hacer un reseteo del personal que hoy día trabaja en Gendarmería, de modo de separar aquellos malos elementos de los gendarmes honestos, que son la mayoría", señaló Claudio Martínez.

Un megaoperativo de la PDI y la Fiscalía Occidente logró la detención de 44 funcionarios de Gendarmería.

En el marco de la “Operación Apocalipsis” se realizaron procedimientos simultáneos en siete regiones, que terminaron con 66 personas arrestadas, de las cuales 44 eran gendarmes. Los funcionarios trabajaban mayoritariamente en el penal Santiago 1 y en el CPF de San Joaquín.

En CNN Chile Radio, el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, señaló que es “inédito” que el actual director de la institución, Rubén Pérez, haya reconocido que hay una crisis.

De todos modos, comentó que desde ahí se deben encontrar las soluciones.

“Cuando dice ‘no puedo asegurar que tengo el control absoluto de las cárceles’, es una declaración muy honesta, y a partir de eso, que es muy valioso, porque a partir de eso se pueden encontrar las soluciones”, dijo.

Martínez relevó que los hechos han demostrado que “hay una brecha en el diseño de Gendarmería, probablemente en la formación de los gendarmes. Tiene que ver con la seguridad, pero también tiene que ver con políticas de rehabilitación, de reinserción”.

“Hoy día el escenario de las instituciones es que hay alrededor de 60.000 presos que están privados de libertad y hay alrededor de 100.000 condenados que están cumpliendo su pena en libertad y que también dependen del control de Gendarmería, entonces separar a Gendarmería en dos instituciones parece lo más razonable”, acotó.

En ese sentido, apuntó a que la “Gendarmería histórica se preocupe y se focalice en quienes están privados de libertad bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad Pública y que otra institución se haga cargo de los procesos de reinserción”.

Se necesita un “reseteo” de Gendarmería

El exdirector de Gendarmería advirtió que no se trata de casos aislados y que junto con las reformas estructurales también “se requiere hacer una reingeniería del personal, a lo mejor hay que hacer un reseteo del personal que hoy día trabaja en Gendarmería de modo de separar aquellos malos elementos de los gendarmes honestos, que son la mayoría”.

Así, comentó que estas redes tienen características de magia y que “lo más probable es que estén amedrentando a sus propios compañeros honestos. Eso de alguna manera ha salido a la luz pública, estas coronas, por ejemplo, que se mandan, hay una seria duda de quién las manda, si son los presos o son gendarmes que son parte de estas mafias”.

“Aquí se requiere cirugía mayor, este es un tema altamente complejo. Yo creo que Gendarmería está en un límite de una situación que puede ser irreversible y que transforme las cárceles en lo que pasa en Ecuador, Colombia o México, por ejemplo”, agregó.

Consultado sobre cuáles son las medidas que se deberían tomar, Martínez respondió que es indispensable hacer una evaluación del personal.