Exdirector del SII analiza el Caso SQM: “Era poco probable que esto fuera delito tributario”

Ricardo Escobar, exdirector del SII, abordó en CNN Chile el veredicto absolutorio en el Caso SQM: "Era poco probable que esto fuera delito tributario. Esto era un financiamiento ilegal de la política, pero cuya ilegalidad era solo una infracción y prescribía en seis meses".

Ricardo Escobar, exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), analizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el veredicto absolutorio emitido por el Tercer Tribunal en lo Penal de Santiago en el marco del denominado Caso SQM.

En concreto, el fallo significó la absolución de los ocho imputados, entre ellos Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira.

“Era poco probable que hubiera delito tributario, especialmente en las conductas que se veían en esa época”, planteó.

Desde su perspectiva, la Fiscalía “insistió permanentemente en que había delitos tributarios en el caso de las boletas que se destinaban a justificar financiamiento de la política, cuando era bastante evidente que ni quienes las emitían ni quienes las recibían las habían pedido para rebajar impuestos”.

En esa línea, explicó que se trata de un tema técnico penal que “nunca quisieron escuchar”.

“El problema técnico penal es que esto requiere que haya habido, desde quien la está emitiendo, intención de que se reduzcan los impuestos. Tiene que haber emitido la boleta para que el otro reduzca impuestos. Y a nadie le pidieron una boleta para reducir impuestos; le pidieron boletas para justificar una salida de dinero destinada a financiar campañas políticas”, reiteró.

Por tanto, subrayó que era “poco probable que esto fuera delito tributario; aquí lo que ocurrió es que se trataba de un financiamiento ilegal de la política, pero cuya ilegalidad en la época constituía solo una infracción y prescribía en seis meses”.

“Y como no se podía perseguir eso, porque se había descubierto después de los seis meses, entonces inventaron irse por el área tributaria. Desde el principio, por lo menos eso fue lo que sostuve, esto era muy improbable que tuviera éxito”, remarcó.

Respecto a los fiscales que iniciaron estos casos, opinó que pretendían que el SII “se desgastara eternamente”, ya que no hay abogados disponibles para defender todas las querellas que “a ellos se les habrían ocurrido” y además, que “las presentaron y tramitaron mal, como vimos también en este fallo”.