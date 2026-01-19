Exdirector de la Onemi: “El 50% de las comunas no cuenta con un plan de reducción del riesgo de desastres”

El exdirector de la Onemi, Ricardo Toro, manifestó en CNN Prime, ante la emergencia de incendios forestales, su preocupación porque la mayoría de las comunas del país no cuenta con un plan de reducción del riesgo de desastres. “Si no tengo eso, ¿cómo voy a poder realizar obras de mitigación que impidan que esto ocurra?”, planteó.

El exdirector de la Onemi, Ricardo Toro, profundizó en la emergencia de los incendios forestales en la zona centro-sur.

Ante el complejo panorama, subrayó que el contexto de cambio climático que estamos viviendo implica escenarios cada vez más extremos, como los que se registran actualmente.

Asimismo, expuso que, tras el cambio de institucionalidad, el sistema está integrado por todos los organismos que cuentan con capacidades para aportar en las distintas fases de una emergencia. Este se gestiona a través de instrumentos de planificación y se coordina mediante los Cogrid a nivel nacional, regional, provincial y comunal.

“En los distintos niveles debe existir una respuesta de planificación, que son los planes de emergencia, y otra orientada a la prevención, cuyo objetivo es la reducción del riesgo de desastres, donde se determina qué capacidades hay que desarrollar para mitigar y/o reducir el riesgo. Y eso es lo que estamos viendo ahora: muchas cosas no se cumplen, y eso implica que la emergencia se transforme en un problema mayor”, explicó.

En ese sentido, detalló que, pese a que el aparato estatal se prepara para el combate de los siniestros, existen “implementaciones en la planificación que no se materializan. Por ejemplo, hoy el 50% de las comunas no cuenta con un plan de reducción del riesgo de desastres”, y subrayó que “si no tengo eso, ¿cómo voy a poder realizar obras de mitigación que impidan que esto ocurra?”.

“El problema es que gran parte de estos poblados están rodeados de predios forestales, y eso implica tomar medidas como la construcción de cortafuegos, identificar cuál es la amenaza inminente que existe y saber convivir con ese riesgo”, enfatizó.

Finalmente, sostuvo que estos planes deben ejecutarse a nivel nacional, regional, provincial y municipal.