Excanciller Van Klaveren por reforma de seguridad: Advierte “daño reputacional importante para Chile” y que “quedaríamos asociados a regímenes iliberales”

El exministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, abordó en CNN Prime el debate que ha generado la reforma constitucional de la administración de José Antonio Kast, en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

En medio de la controversia que ha generado debido a la restricción de derechos sociales para condenados por terrorismo o crimen organizado y a la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, la periodista Mónica Rincón le consultó sobre los eventuales efectos que esto tendría en la imagen de Chile a nivel internacional y si existiría alguna afectación a los tratados internacionales suscritos por el Estado. Al respecto, el excanciller respondió que, en caso de que esta reforma sea aprobada en el Congreso, podría tener repercusiones.

“Creo que, efectivamente, puede tener un daño reputacional importante para Chile, sobre todo respecto a los países con los cuales tradicionalmente nosotros nos hemos relacionado de manera muy positiva. Pienso en los países de América Latina y Europa. La aprobación de una medida tan extrema sería realmente una señal muy negativa desde el punto de vista de lo que es el prestigio, la reputación y la tradición de Chile. Eso por una parte. Y por la otra, también hay que preguntarse hasta qué nivel coincide eso con una serie de instrumentos internacionales que Chile ha firmado y que están plenamente vigentes. Pienso en el Pacto de Derechos y Deberes de los Estados, de Naciones Unidas, los derechos económicos y sociales, pienso en toda la institucionalidad interamericana”, argumentó.

En esa línea, advirtió que, en caso de que avancen estas medidas, el Estado chileno podría enfrentar denuncias ante organismos internacionales.

Al preguntarle cómo quedaría la reputación internacional del país si llegase a aprobarse, planteó: “Quedaríamos muy asociados a regímenes iliberales. Ayer el presidente José Antonio Kast señaló que, efectivamente, él no se consideraba iliberal, y me alegra mucho que lo haya dicho”.

“Un proyecto como el que se está presentando es precisamente una excepción en el sentido de la institucionalidad liberal en el mundo. Creo que, efectivamente, sería una institución iliberal si eso se llegara a aprobar”, puntualizó.

Respecto de si existe un punto de quiebre tras haber presentado esta propuesta, independiente de si avanza en el Congreso, consideró que “es una iniciativa que incide en algo que es muy relevante, no es un tema menor. Y efectivamente, podría llevar a una caracterización distinta de nuestro propio sistema”. Agregó que esto hace pensar en la vinculación internacional que existe en el ámbito político, donde está contemplado para septiembre un encuentro con movimientos iliberales en Santiago, en el que se contempla la participación del partido político VOX de España.

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