La tarde del viernes un grupo de funcionarios del GOPE llegó hasta la sede del partido Comunes para allanar el lugar, en el marco de la investigación de oficio que habría la Fiscalía en contra de Karina Oliva por presunto fraude de subvenciones.

En conversación con CNN Chile, el ex fiscal Carlos Gajardo abordó la forma en que se llevó a cabo el procedimiento y el rol del Servel en la fiscalización de los gastos de campaña.

“El Servel está muy al debe en las fiscalizaciones que ha hecho en estas rendiciones de gastos de campaña”, afirmó el abogado, quien además advirtió que dicha entidad debe “estar muy atento a las alertas que indican que puede haber algo irregular”

En el caso particular de Karina Oliva, señaló que “habían varios antecedentes que a mi juicio, implicaban que el Servel tendría que haber sido mucho más acucioso con esa rendición de cuentas, no aprobarlas simplemente y probablemente derivar esos antecedentes a la Fiscalía”.

Allanamiento en sede de Comunes

“Me parece bien que la Fiscalía haya iniciado de oficio una causa para investigar estos hechos (…) a partir de esa investigación me parece muy bien que se comiencen a realizar diligencias, una de las posibles era requisar documentación y por lo tanto allanar lugares donde esa información puede estar”, explicó.

Sin embargo, el ex fiscal aseveró que “la forma en que esta diligencia se hizo a mi me parece que es desproporcionada y que ha generado razonablemente críticas, no sólo del partido político y de su conglomerado, sino que en general del propio mundo jurídico”.

“No hay ningún reproche que hacer a la necesidad de hacer la diligencia, pero la forma en que se realizó a mí me parece que fue desproporcionada”, recalcó.

En esa línea, profundizó en que “tampoco es bueno confundir responsabilidades. Ha habido mucha crítica que esto es culpa del Gobierno o de Carabineros, yo por lo que conozco del funcionamiento de la Fiscalía en esto el Gobierno no tiene ninguna injerencia”.

Tras ser consultado por la rapidez en que se ordenó el allanamiento, a pocas horas de un nuevo proceso eleccionario, el abogado manifestó que “ojalá el estándar fuera que la Fiscalía reaccionara rápidamente”.

“Creo que la crítica está enfocada en la disparidad, a la diferencia en el tratamiento que se da en algunas ocaciones. Uno esperaría que la celeridad se diera en otro tipo de situaciones y uno esperaría que este tipo de allanamientos se realizara con más frecuencia para desarticular bandas criminales”, agregó.

Asimismo, detalló que “la presencia del GOPE es justificable cuando uno cree que en un allanamiento puede haber una resistencia física: encontrarse con armas o con personas que se van a oponer”.

“En este caso se ha pecado de exceso, creo que fue un error que cometió la Fiscalía”, sostuvo, sin embargo insistió en que “no vería mayores intenciones ocultas, como que acá hubiera un intento de perjudicar o tener intervencionismo electoral o menos que esté participando el Gobierno de atrás”

“Hubo un error, hubo un uso desproporcionado de la fuerza, espero que la Fiscalía rectifique y en las próximas etapas actúe de mejor manera”, complementó.

Por último dijo que “ojalá esto le sirva -al Servel- como un cierto tirón de orejas para que sean más estrictos en las fiscalizaciones a las rendiciones de cuentas que están haciendo”.

“En el caso de Karina Oliva estaban todas estas alertas que debieron hacer que el Servel tuviera una actitud más proactiva en la revisión de esa rendición de cuentas que parecía abultada en algunos montos”, concluyó.