Evacuación por alerta de tsunami: Experto destaca respuesta, pero advierte falencias en comunicación y preparación

En conversación con CNN AM, el director Programa de Gestión del Riesgo de la Universidad Tecnológica Metropolitana advirtió que, aunque la evacuación se realizó de forma adecuada, eso no implica que se actuaría del mismo modo ante una alerta repentina, en la que el accidente ocurra de manera inmediata.

El director del Programa de Gestión del Riesgo de la UTEM, Luis Carrasco, entregó su análisis del reciente proceso de evacuación desarrollado en las zonas costeras del país tras la alerta de tsunami que se activó la jornada de este miércoles, movilizando a más de un millón y medio de personas.

En entrevista con CNN Chile AM, Carrasco valoró que el país haya tenido tiempo suficiente para organizarse, lo que permitió realizar una evacuación preventiva sin víctimas ni daños mayores.

“Tuvimos una emergencia, pero tuvimos tiempo para organizarnos, tuvimos tiempo para poder planificar, para podernos preparar y eso evidentemente lo ponen en un cuadro que no es un cuadro agudo”, explicó.

A su juicio, el proceso actuó como un “ensayo masivo” que permitió evaluar cómo distintas regiones del país, con condiciones locales diversas, implementaron sus respectivos planes. “En los saldos a favor, que no vemos en las estadísticas, es que no hubo bajas, que no hubo cierto impacto agresivo”, añadió.

Consultado por el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), el experto enfatizó la necesidad de no depender únicamente de la mensajería móvil.

“Los sistemas deben de ser siempre redundantes, tiene que ser sumativo, pero uno no puede solamente esperar que el sistema de alerta telefónica sea la única solución”, afirmó, apuntando también a las limitaciones técnicas del sistema: “Aquí extrañamente los teléfonos eso ha desaparecido y cuando uno quiere cargarlo no es posible cargarlo (…) pueden darse otro tipo de condiciones, que caigan las antenas, que no haya carga eléctrica, energía”.

Sobre las instrucciones de evacuación, cuestionó el lenguaje técnico usado por las autoridades. “Debe evacuarse a 30 metros de altura, en tales y cuáles ubicaciones”, pero advirtió que ese tipo de indicaciones muchas veces no son comprendidas por la ciudadanía. “Más simple y más descriptivo, cuando alguien le dice no vaya a la playa, no cruce la calle o tal línea, eso es mucho más claro”, opinó.