“Espero que se reponga”: Jeannette Jara dice que “es necesario disponer” de la Glosa Republicana

En CNN Chile Radio, la abanderada presidencial del oficialismo afirmó: "No me parece es que para un futuro un gobierno esta glosa no exista".

Distintas repercusiones ha tenido el anuncio del presidente Gabriel Boric en cadena nacional sobre la discusión para el Presupuesto 2026.

Uno de los puntos clave fue la eliminación de la glosa de libre presupuesto, que de acuerdo al plan presentado por el Gobierno, no formará parte del Presupuesto.

Sobre ello, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana Jeannette Jara aseveró en CNN Chile Radio que no está de acuerdo.

“Yo no comparto que se haya eliminado esta glosa de libre disposición. Me parece importante que hay varios gastos sociales que se mantienen, pero quiero ser clara, como futura presidenta de Chile si así me eligen nuestros compatriotas, creo que es necesario disponer de esa glosa de libre disposición”, afirmó.

Y añadió que “no es que uno haga lo que quiera con ella, uno igualmente se ciñe a las normas contables que regula la Contraloría General de la República, pero sí le sirven para poder hacer énfasis en su futuro mandato”.

En ese sentido, recordó que cuando asumió la actual administración, “una de las cosas que se hizo con esa glosa de libre disponibilidad fue extender el IFE laboral, porque el gobierno anterior de la derecha no había dejado nada presupuestado para el siguiente gobierno en IFE laboral”.

Jara insistió en que no es que “uno pueda gastar la plata en cualquier cosa, pero es evidente -yo aspiro a ser presidenta y las encuestas me han estado favoreciendo- que me interesa poder contar con esos recursos y espero que en el Congreso Nacional en el debate esto se tenga a la vista”.

“Lo que no me parece es que para un futuro un gobierno esta glosa no exista, porque encuentro que se dieron muchas recomendaciones de gasto y esta me parece poco adecuada que sea la que se haya ajustado”, aseguró.

Por ello, dijo esperar que “se reponga” la glosa para el próximo gobierno.