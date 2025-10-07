Escobar y la violencia digital contra candidatas: “Urge plantear políticas que hagan sentir que las mujeres que no están solas”

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Un reciente estudio del Ministerio de la Mujer, analizado por la periodista y panelista de Tolerancia Cero, revela que la mayoría de las candidatas a las elecciones municipales y regionales de 2024 ha enfrentado violencia digital. El 69% declara haber sido agredida en redes, mientras que un 85% cree que las mujeres reciben más ataques que los hombres.
La mayoría de las candidatas a las elecciones municipales y regionales 2024 señala haber vivido violencia digital. Asi lo muestra un reciente estudio del ministerio de la mujer, dado a conocer estos días.y que constituye el primer análisis sistemático sobre este fenómeno en el país.
Los datos son elocuentes: El 85% de las candidatas encuestadas cree que las mujeres son más agredidas en redes que los hombres, y un 69% señala haber vivido violencia digital. Además, la mayoría modera lo que publica en redes por miedo a agresiones y un 72% teme que estas impactan su vida cotidiana.
No es de extrañar entonces que apenas un 28% percibe Internet como un espacio seguro para compartir sus ideas. Y que sientan que deben enfrentar estas agresiones solas. Solo 10% de quienes informaron haber vivido agresiones señalan haber recibido respaldo de su partido político, evidenciando una brecha institucional crítica que obliga a las mujeres a enfrentar individualmente un problema que es de la sociedad y que es sistémico.
Los troles, los bots y los humanos que se comportan como tales, están produciendo -tal como indica este estudio- una esfera pública tóxica y hostil, especialmente para las mujeres. Lo hemos visto este año también en la campaña presidencial.
Urge reflexionar y plantear políticas públicas que prevengan y sancionen estas conductas, y que les hagan sentir a esas mujeres que no están solas.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.