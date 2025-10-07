Escobar y la violencia digital contra candidatas: “Urge plantear políticas que hagan sentir que las mujeres que no están solas”

Un reciente estudio del Ministerio de la Mujer, analizado por la periodista y panelista de Tolerancia Cero, revela que la mayoría de las candidatas a las elecciones municipales y regionales de 2024 ha enfrentado violencia digital. El 69% declara haber sido agredida en redes, mientras que un 85% cree que las mujeres reciben más ataques que los hombres.

La mayoría de las candidatas a las elecciones municipales y regionales 2024 señala haber vivido violencia digital. Asi lo muestra un reciente estudio del ministerio de la mujer, dado a conocer estos días.y que constituye el primer análisis sistemático sobre este fenómeno en el país.

Los datos son elocuentes: El 85% de las candidatas encuestadas cree que las mujeres son más agredidas en redes que los hombres, y un 69% señala haber vivido violencia digital. Además, la mayoría modera lo que publica en redes por miedo a agresiones y un 72% teme que estas impactan su vida cotidiana.

No es de extrañar entonces que apenas un 28% percibe Internet como un espacio seguro para compartir sus ideas. Y que sientan que deben enfrentar estas agresiones solas. Solo 10% de quienes informaron haber vivido agresiones señalan haber recibido respaldo de su partido político, evidenciando una brecha institucional crítica que obliga a las mujeres a enfrentar individualmente un problema que es de la sociedad y que es sistémico.

Los troles, los bots y los humanos que se comportan como tales, están produciendo -tal como indica este estudio- una esfera pública tóxica y hostil, especialmente para las mujeres. Lo hemos visto este año también en la campaña presidencial.

Urge reflexionar y plantear políticas públicas que prevengan y sancionen estas conductas, y que les hagan sentir a esas mujeres que no están solas.