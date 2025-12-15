“Es un acto de justicia”: Escobar destaca elección de Gloria Chevesic como primera mujer en presidir la Corte Suprema

La periodista y panelista de Tolerancia Cero destacó la histórica elección de Gloria Ana Chevesich como la primera presidenta mujer de la Corte Suprema, señalando que se trata de un acto que reconoce el rol de las mujeres en el Poder Judicial.

Hoy se hizo historia. En sus 200 años de historia, la Corte Suprema eligió a su primera Presidenta Mujer, Gloria Ana Chevesic.

Es un acto de justicia, que reconoce el importante papel que han desempeñado y desempeñan las mujeres en el Poder Judicial chileno.

Pero este es un acto de justicia, además de aquello, pues Chevesic era la mayor antigüedad y quien, además de aquello, asumió un liderazgo claro en enfrentar los cuestionamientos al Poder Judicial por el Caso Hermosilla.

Los casos de corrupción y malas prácticas han salpicado a la misma corte. Su línea dura en limpiar y enfrentar esto con valentía y entereza le había granjeado enemigos al interior, que incluso armaron una operación para impedir que asumiera como timonel de la suprema.

Todo aquello quedó en el pasado y Chevesich fue electa por unanimidad hoy.

Señaló que asume con humildad y con el compromiso de cumplir íntegramente todas las funciones y obligaciones asociadas al cargo, como lo han hecho mis antecesores.

Asume el 6 de enero.