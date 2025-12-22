¿Es peligrosa la nueva variante de la influenza? Presidenta del Colmed aclara dudas sobre la “supergripe”

En entrevista con CNN Chile Radio, la doctora Anamaría Arriagada entregó detalles sobre subclado K de influenza A(H3N2).

La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, abordó la detección del subclado K de influenza A(H3N2), también conocida como la “supergripe” en Chile.

En conversación con CNN Chile Radio, la doctora sostuvo que desde el gremio médico están en estado de vigilancia, pero también de tranquilidad, ya que “los equipos de epidemiología ya detectaron la variante. La están buscando, van a funcionar los lugares sentinelas y por lo tanto vamos a poder reaccionar”.

La especialista explicó que lo que ocurre en el hemisferio norte suele anticipar lo que podría vivirse durante el invierno en Chile. En ese contexto, recalcó la importancia de la vacunación: “Si no se vacunó este año y pertenece a los grupos de riesgo —menores de cinco años, embarazadas o personas mayores de 60—, podría hoy acudir a vacunarse con la vacuna que está actualmente disponible”.

#CNNChileRadio | Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico sobre "supergripe": "Estamos en un estado de vigilancia pero de tranquilidad. Vamos a poder reaccionar. La población tiene un nivel de conocimiento que lo hace más fácil".

Arriagada subrayó que la influenza no debe ser minimizada, ya que se trata de una enfermedad que tiene un impacto global. “La influenza causa miles de muertos todos los años en el mundo. Es una causa de neumonía que puede llegar a ser muy grave y costar la vida de los pacientes”, especialmente en personas mayores, niños pequeños, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

Respecto a la aparición de nuevas variantes, la presidenta del Colmed explicó que la vacuna contra la influenza se actualiza cada año en función de las cepas que se espera que circulen. “Nos tenemos que vacunar todos los años, porque en el fondo es un virus que, al estar replicandose mucho, tiene esa capacidad de cambiar, requiere que todos los años tengamos una vacuna distinta”, señaló.

Finalmente, la doctora hizo un llamado a consultar oportunamente ante síntomas respiratorios intensos y a mantener conductas de autocuidado. En cuanto a los grupos de mayor riesgo, enfatizó que estos no cambian con esta variante y reiteró el llamado del Ministerio de Salud: “Epidemiología del Minsal está llamando a que los que no se hayan vacunado aún, lo hagan ahora”.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza A (H3N2) Subclado K?