Érika Olivera no descarta ser ministra del Deporte si Kast la llama al gobierno

Tras la elección de José Antonio Kast como el próximo presidente de Chile, comienza la búsqueda de quién acompañará al futuro mandatario dentro de su gabinete. Consultada en CNN Deportes sobre el tema, la diputada de Demócratas dijo que desde donde esté seguirá apoyando todo lo relacionado al deporte.

Este domingo, en el marco de la segunda vuelta presidencial que se disputó en el país, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue escogido democráticamente por la ciudadanía como el próximo Presidente de la República, cargo que asumirá desde el 11 de marzo de 2026 hasta el año 2030.

Tras esto, en conversación con CNN Deportes, la diputada por Demócratas y exmaratonista olímpica, Érika Olivera, se refirió sobre los distintos desafíos que tiene que enfrentar José Antonio Kast en temas de deporte, de cara a su eventual mandato.

“Yo espero y deseo que en materia de deporte, actividad física y recreación sean un foco central dentro de las políticas que van a venir en el próximo gobierno”, señaló la diputada.

Impulsada por el Ministerio de Salud, el 25 de noviembre de 2025 se oficializó la Ley 21.778, que estimula la actividad física en establecimientos educacionales. Instancia donde los colegios deberán garantizar la participación inclusiva de todos los estudiantes por 60 minutos diarios.

Una nueva normativa que comenzará a regir de manera gradual desde el año 2027, y además contempla la prohibición de sustituir este periodo de tiempo con la asignatura formal de Educación Física y Salud.

“Hay que crear los espacios e implementarlo en los establecimientos. Sabemos que a lo largo de todo Chile tenemos establecimientos que cuentan con todo y otros que no cuentan con nada, y a esos, que muchas veces no tienen los espacios o no cuentan con la implementación, es ahí donde mayormente hay que poner el foco”, expresó Olivera.

Por su parte, la ex maratonista olímpica, quien en 1999 fue premiada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile como la mejor deportista del año, por su triunfo en los Juegos Panamericanos de Winnipeg (Canadá), señaló que: “el deporte, la educación y la salud deben estar al mismo nivel”.

Según la opinión de la diputada, es clave crear espacios donde se puedan realizar deportes y actividades al aire libre, contemplando la construcción de estos en barrios, poblaciones, plazas de juego y establecimientos educacionales.

“El Ministerio no solo tiene que cumplir el rol de crear políticos públicas para nuestro país en el ámbito deportivo, sino que también, estar mucho más presente en la ejecución de las políticas públicas”, señaló.

A su vez, Olivera, se refirió sobre la posibilidad de ocupar un puesto en el Ministerio en el gobierno de José Antonio Kast, fruto de ser una exdeportista destacada en el país.

“Desde donde me encuentre, yo voy a seguir empujando todo lo que tenga relación con el deporte, la actividad física y la recreación, primero porque lo llevo en la sangre, en mi ADN, y en segundo lugar, porque creo que la actividad física le hace muy bien a todo el país”, finalizó la diputada por Demócratas, Érika Olivera.