Aedo afirma que Montes debería retractarse de dichos sobre Jara: “¿Tanto es su ego para no reconocer un error?”

El miembro del equipo de la candidata presidencial se refirió al cruce que tuvo con el ministro de Vivienda, quien había afirmado que alguien a cargo de una toma de San Antonio que buscan desalojar era parte del comando de la abanderada de centroizquierda.

Una particular polémica se generó en los últimos días entre el Gobierno y la candidata oficialista Jeannette Jara, luego que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, asegurara que quien estaba a cargo de una toma de San Antonio que buscan desalojar era parte del comando de la abanderada presidencial.

Si bien la propia candidata prefirió no sumar más dichos a este cruce en el oficialismo, si contestó lo suyo uno de los miembros del comando de Jara, el diputado Eric Aedo (DC), quien dijo en CNN Prime que aún faltaban las disculpas por parte del secretario de Estado.

Descartando de plano que lo planteado por Montes sea real, el parlamentario dijo que al conversar sobre el tema con la propia candidata había “estupefacción” y “extrañeza” en ella.

“Espero que si el ministro da una declaración de esa envergadura diga quién es si es que tiene un nombre o francamente pida disculpas y diga que se equivocó. ¿Tanto cuesta a un ministro, exsenador, exdiputado, decir ‘me equivoqué’? ¿Tanto es su ego como para no reconocer un error de esta magnitud?”, dijo Aedo.