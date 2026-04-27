Bárbara Figueroa y recortes sociales: “Estamos ante un Gobierno que impulsa el programa que nunca quiso transparentar”

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, abordó este lunes la tensa relación entre la colectividad y el Ejecutivo, profundizada tras conocerse los oficios del Ministerio de Hacienda que sugieren recortes en diversos programas sociales. Para la dirigenta, estas medidas no representan un simple ajuste técnico, sino una decisión política que contradice las promesas electorales.

“Nuestra impresión es que, más allá de las medidas aisladas, estamos enfrentados a un gobierno que en la práctica hoy impulsa el programa que nunca quiso reconocer, transparentar y sincerar ante la ciudadanía en campaña”, afirmó Figueroa en entrevista con CNN Chile Radio.

¿Qué dijo Bárbara Figueroa sobre los recortes en programas sociales?

La exembajadora manifestó su preocupación por el impacto que estos ajustes podrían tener en políticas de largo aliento, como las de la Junaed. “Si tú lo que quieres es terminar dándoles una tarjeta a los niños y favoreciendo una lógica mercantil en el ámbito de la alimentación, lo que estás haciendo es entregarle a capitales privados un derecho“, advirtió.

En esa línea, Figueroa comparó la estrategia del Gobierno con una táctica empresarial: “Esta estrategia no es muy extraña a la que uno ve en cualquier proceso de negociación con las empresas. Es un gobierno que avanza y te pone el cerco mucho más allá hasta que tú le digas stop”. Según la dirigenta, la actual administración estaría buscando “retrotraer al menos 12 años de reformas”, afectando el legado de avances en gratuidad y derechos sociales.

El rol de la oposición y el debate ideológico

Respecto a las críticas que tildan al Partido Comunista de ser una “oposición ideológica”, Figueroa fue enfática en señalar que su deber es proteger a las familias trabajadoras. “A la gente no le dio un cheque en blanco al Presidente de la República. Nosotros somos instrumentos y no nos pidan que nos callemos si no hay nada bueno para los trabajadores”, sostuvo.

Finalmente, la secretaria general se refirió a la controversia por el carácter leninista del partido, acusando una “deshonestidad intelectual” en las columnas de opinión que han cuestionado la vocación democrática de la colectividad. “Yo no sé qué es más antidemócrata, si tratar de gobernar vía decretos y dictámenes o tratar de discutir con suma urgencia una reforma tributaria encubierta”, sentenció.