La pandemia por coronavirus tomó al mundo por sorpresa, uno en el que se discernían diversos conflictos y emergencias a nivel global, muchas de ellas diplomáticas. Con la llegada del COVID-19 el alto es las actividades también ha rezagado esas crisis preexistentes

Fernando Paulsen conversó con el ex canciller chileno Juan Gabriel Valdés para analizar cómo quedan los conflictos mundiales ante la crisis sanitaria por la pandemia.

Los titulares en los medios de comunicación en el mundo, justo antes de la pandemia, eran ocupados por temas como la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el Brexit en Gran Bretaña, la guerra comercial entre China y la administración de Donald Trump y las tensiones en el Medio Oriente. Hoy, poco se habla de estos temas, pero siguen latentes.

El ex ministro Valdés indica que estos conflictos no han cesado. “Se han seguido moviendo, el coronavirus no cambia las realidades sino que las acelera y las hace cada vez más agudas. Hay algunas crisis internacionales que se han agravado, pero que no parecen tener la misma importancia que tenían antes”.

Brexit

En cuanto al Brexit, señaló que las negociaciones continúan dentro del período de un año que establece la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. “Hubo la primera reunión en marzo, pero se enfermaron de coronavirus, partiendo por el primer ministro británico (Boris Johnson) y el jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, por lo cual se debió suspender todo. Una negociación que es extraordinariamente compleja. Recién el 20 de abril comenzaron una nueva negociación a distancia“.

En este sentido, destacó que en una negociación comercial el contacto directo es determinante. “No verle la cara al otro y no sentir lo que ocurre en la mesa, hace aún más difícil la negociación comercial“. Agregó que el proceso sigue, pero con muchas complicaciones derivadas de la situación por coronavirus. Una opción es pedir una postergación por un año más, pero el primer ministro se niega.

“Se supone que si en julio no hay un acuerdo, Reino Unido se va radicalmente de la Unión Europea y pasa a ser como cualquier otro país al cual se le aplicarán aranceles“, dijo.

Venezuela

Valdés considera que el caso de Venezuela es el más complejo para la región, un país con una aguda crisis humanitaria en medio de grandes tensiones con la administración Trump, que recientemente mandó una flota al Caribe para la lucha contra el narcotráfico pero que, en términos diplomáticos, se interpreta como una amenaza para el régimen de Nicolás Maduro, por el cual el Departamento de Justicia norteamericano puso precio por el gobernante venezolano y varios de sus altos cargos, a quienes declaró narcotraficantes.

“Debo manifestar mi sorpresa y desilusión ante la incapacidad de América Latina de reaccionar frente a todo lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que pasa entre Estados Unidos y Venezuela“, señaló el ex canciller. “En este contexto, han habido diálogos entre sectores de la oposición venezolana y del gobierno de Maduro, por razones del coronavirus”, añadió.

A su vez, cuestionó la reacción de los gobiernos de la región ante la situación venezolana y las tensiones con Estados Unidos. “Este es un país donde falta agua, el petróleo se ha transformado en algo imposible, no entran dólares, hay un cuadro de hambre en gran parte de la población. El régimen de Maduro ha sido una catástrofe para la economía y para la sociedad venezolana, indecible. Pero esto no significa que vaya a ser Estados Unidos el que tenga que resolver esto y menos por la fuerza. No hay opiniones del resto de América Latina como si esto estuviera pasando en un continente muy lejano”.

Se refirió al Grupo de Lima, del cual tiene la impresión de haberse desintegrado. “Yo estaba en Washington cuando se armó y la idea del Grupo de Lima era, precisamente, que América Latina diera su voz frente a Estados Unidos sobre la manera cómo apurar una negociación democrática al interior de Venezuela, cosa que no ha ocurrido“.

Multilateralismo

El ex diplomático comentó que hay una pérdida de influencia de los organismos multilaterales que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar que los conflictos entre los países no lleguen a instancias bélicas. “Hay organizaciones que se han degradado a sí mismas como la OEA, es tal la manera en la que ha tomado partido y ha hecho imposible una mediación suya al interior del proceso venezolano, que hoy día encontramos una institución completamente inútil”.

A su juicio, la lección que debe quedar de esta pandemia es que estas situaciones globales no solo sanitarias, sino ambientales por ejemplo, deben abordarse de forma colaborativa entre los países.

