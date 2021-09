A pocas horas de que inicie el Debate presidencial: Primera vuelta 2021 organizado por CNN Chile y CHV Noticias, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, aseguró que los candidatos José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) “van a tener que arriesgar y proponer alguna alternativa”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el académico dijo que, a su juicio, “los retadores, los que están luchando por estar también en esa decisión (de ventaja) –Kast y Provoste– van a tener que arriesgar y proponer alguna alternativa”.

“Yo no estoy diciendo golpear en término figurados o entrar en conflicto con los candidatos Boric y Sichel, sino que tienen que destacar para posicionarse en esta carrera. De otra manera, como el tiempo es muy corto, pueden quedar fuera del espacio político y eso es lo interesante del debate”, aseguró.

Duval explicó que ambos postulantes “van a tener que arriesgar, van a tener que tener propuesta, van a tener que incentivar de alguna manera y darse a conocer para que la ciudadanía los tenga en su radar como posibles candidatos presidenciales”.

“Tienen que tener propuestas, ideas que sean distintas a las que contienen los otros candidatos y que puedan convocar. Indudablemente, tienen que marcar las diferencias, porque si no marcan diferencia, tampoco van a lograr ese objetivo, pero fundamentalmente tienen que ser propuestas para que la ciudadanía se dé cuenta: ‘bueno, aquí hay una candidatura -en el caso de Provoste que todavía no parece despegar mucho- que sí tiene opciones’, porque hasta el momento pareciera que eso no está y sí tiene opciones porque tiene un programa, porque despliega alguna idea”, sostuvo.

¿Cuándo es el debate?

A las 22:30 horas comenzará el debate presidencial, pero CNN Chile y CHV Noticias realizarán una transmisión digital a partir de las 19:30 horas para entregar todos los detalles del primer encuentro entre los postulantes a La Moneda.