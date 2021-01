Producto del sismo 7.1° registrado la tarde del sábado en la Antártica, la Onemi emitió una alerta SAE para la evacuación de la zona polar. Sin embargo, producto de un error que se mantiene bajo investigación, este mensaje llegó a gran parte de la población del país, provocando la evacuación de viviendas en sectores costeros.

Al respecto, la ex promotora de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNIDRR), Susana Fuentez, declaró a CNN Chile que lo ocurrido ayer “se llama comunicación vulnerable” y que no solamente fue una complicación pasajera, sino que además afectaría “la credibilidad de los mensajes futuros”.

“Cuando tengamos un mensaje que sea realmente importante, ¿qué va a pasar con una población que no está capacitada ni preparada en gestión de riesgos y desastres a nivel nacional? Quedó clarísimo cuando las personas anoche recibieron el mensaje y se apoderó el caos”, explicó.

Soluciones y responsabilidades

La profesional planteó además que “lo complejo de esto, para dar una solución, es poder crear primero una base legal” con protocolos que sean claros para todos.

“Esto que ocurrió ayer tiende a ser un detalle de todo lo que significa un sistema de gestión de riesgos en desastre. En Chile se trabaja solamente con una legislación de protección civil, que tiene más de 50 años, pero no hemos aprendido nada parece de las lecciones del pasado”, agregó.

En cuanto a las declaraciones del ministro Delgado, quien luego de una investigación anunció que presuntamente el error fue cometido por parte de la empresa externa con la que se tiene contrato, Fuentez dijo que “acá el responsable no es la empresa de telecomunicaciones, los responsables son la Onemi. Ellos son los encargados crear protocolos y hacer pruebas a tiempo”.

“(Onemi) es el responsable de dar la cara visible, no puede estar culpando a terceras partes. Si la empresa externa se equivocó o tuvo unas complicaciones es porque no ha tenido una buena directriz de la Onemi y ahí es donde se ve la falla”, añadió.

Por otro lado, la ex representante de la ONU indicó que este tipo de errores no tienen cabida y no pueden ocurrir, “porque cuando ocurran otro evento quizás de mayor magnitud, qué va a pasar con la gente que no está capacitada para estos temas”.

Fuentez enfatizó también que “mas que investigar culpabilidades, lo que hay que buscar primero es reconocer que Onemi tendrán que plantear mejora rápida, pero llevamos así mucho tiempo”.

“Ninguno de los últimos gobiernos se ha tomado esto en serio, independiente del lado político que sea”, sentenció.