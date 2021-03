La comisión de Hacienda aprobó en general el bono a la clase media que impulsó el gobierno ante un nuevo retroceso a la Fase 1 de Cuarentena en gran parte del país. Al proyecto se sumó una indicación para que quienes se rijan bajo el sistema de rentas vitalicias puedan recibir un bono extra.

Según el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, cuentan con el respaldo transversal para llevar a puerto la iniciativa, y ven con buenos ojos la indicación presentada en la comisión. Asimismo, señaló que cerca de 15 millones de personas serían las beneficiadas por alguna de las medida del paquete de ayudas del gobierno.

“Por ejemplo, el bono clase media, todas aquellas personas que ganen menos de $408 mil van a recibir el bono base de $500 mil sin necesidad de demostrar ninguna baja de ingresos. Así de inmediato, esta es una política de letra grande, urgente. Y cualquier proceso que involucre esta cantidad de recursos necesita una co-construcción entre el Ejecutivo y el Congreso, por lo que siempre tenemos que ir a legislar”, aseguró el subsecretario Weber.

Sin embargo, afirmó que “las políticas universales no necesariamente son justas“, por lo que como gobierno no creían en dejar de lado la focalización del paquete de ayuda social. “La pregunta es, por ejemplo, una persona que gana $4 millones y que no ha tenido baja en sus ingresos, ¿es justo que reciba un bono de $500 mil hasta $750 mil? A nosotros nos parece que no”, dijo la autoridad de Hacienda.

“La cobertura es masiva, el programa es justo a nuestro juicio, porque va directamente a quienes más lo necesitan y a la clase media, y además es con sentido de urgencia, porque tenemos que aprobarlo en marzo”, planteó el subsecretario.

De esta manera, según indicó Weber de aprobarse a fines de marzo el bono a la clase media que ingresó el Ejecutivo, cerca de la quincena de abril se estaría entregando el dinero a las familias.