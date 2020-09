El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, reiteró el llamado a los habitantes de la Región Metropolitana a no visitar el puerto durante Fiestas Patrias y emplazó al Gobierno a entregar un mensaje claro a la ciudadanía.

En entrevista con CNN Chile, Sharp pidió “una mayor claridad de parte de la autoridad sanitaria. El festival de declaraciones de los últimos días lo único que ha hecho es confundir a la población”.

Aludiendo al plan “Fondéate en tu Casa”, el jefe comunal enfatizó en que “la pandemia no baila cueca ni come empanadas, no descansa, por tanto me parece que fue una vuelta para poder llegar al mismo lugar, y creo que eso habla de la desorientación, el desorden y la falta de escucha que ha tenido el Gobierno con el comité de expertos, con la comunidad científica y también con las municipalidades al momento de tomar decisiones de estas características”.

Medidas económicas

Sharp también hizo un llamado al Estado a retomar la agenda económica y social para paliar los efectos de la crisis.

“En Valparaíso vamos a hacer con lo que tenemos lo posible. A penas lleguemos al paso 2 ó 3, vamos a ir reabriendo progresivamente el comercio, vamos a ir tratando de activar el mercado interno del turismo, vamos a utilizar las herramientas que las municipalidades tienen, que son súper poquitas, son escasas para poder reactivar las economías locales”, manifestó.

El alcalde criticó que “el problema es que si el Gobierno y el Poder Legislativo no entienden la situación que estamos viviendo, la realidad que están viviendo millones de personas en nuestro país, lamentablemente no vamos a tener respuestas adecuadas”.

En la misma línea, comentó que “hemos dejado de hablar de la crisis económica y social. Se ha dejado de legislar sobre este tema, se ha dejado de revisar las políticas públicas que, a mi juicio, particularmente las que apoyan a pequeñas y medianas empresas, como el Fogape, han fracasado”.

“Es momento de que esos temas vuelvan a estar en la discusión y yo el pido al Gobierno que, mirando la Ley de Presupuesto 2021, el Estado haga un esfuerzo mayor”, concluyó.