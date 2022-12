Este viernes, la Fiscalía Regional de La Araucanía solicitó 25 años de cárcel contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Entre los delitos que se le imputan, se contemplan la incitación y apología a la violencia por Ley de Seguridad del Estado, hurto simple, atentando contra la autoridad y usurpación. Ante esto, su abogado defensor, Rodrigo Román, dijo a CNN Chile que no han sido notificados formalmente por la Fiscalía y que “no hay ninguno de los más de 70 testigos que se dicen, nosotros no conocemos el libelo acusatorio. En el juicio oral no hay un solo testigo, una sola prueba, absolutamente nada que vincule a Héctor Llaitul con los delitos“. Asimismo, agregó que “el discurso político en su calidad de vocero de una organización mapuche en resistencia (…) no constituye delito. Menos delitos de Ley de Seguridad del Estado”.