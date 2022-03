El diputado de la Democracia Cristiana (DC) Ricardo Cifuentes dijo que el proyecto que busca un nuevo retiro de los fondos previsionales “no es bueno para nadie”, pero que el partido no será obstáculo para que la iniciativa se apruebe.

Ante la crítica que surgió desde la oposición luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la admisibilidad de la reforma constitucional, el parlamentario valoró que se debata sobre la moción en el Congreso Nacional.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Cifuentes expresó que “estamos en el Parlamento y el Parlamento es en esencia una instancia de discusión y de análisis, y lo que uno no puede hacer es cerrar la puerta a la discusión de cualquier tema por difícil y complejo que sea”.

En ese sentido, agregó, “lo que se hizo ayer fue precisamente abrir la puerta y decir que este es un proyecto que se puede discutir, porque originalmente se había hecho un análisis de que este no era un proyecto admisible y quedó absolutamente demostrado, jurídicamente y además con la voluntad política expresada por la mesa de la Cámara, que es posible discutir esto. Eso es lo que se votó ayer, nada más que eso”.

“No se ha votado si vamos a aprobarlo en general o en particular. Eso viene ahora, después de que, obviamente, la comisión de Constitución haya hecho el análisis y su propuesta. Entonces, estamos muy al principio de la discusión”, continuó.

No obstante, el diputado fue enfático en señalar que “lo que nosotros hemos dicho, particularmente yo he dicho, es que esta es una materia en la que ojalá no se apruebe este quinto retiro, porque no es bueno para nadie. Pero nosotros, particularmente la Democracia Cristiana, no vamos a ser el obstáculo que, si existe voluntad mayoritaria, esto se apruebe finalmente”.

“Será el Gobierno el que ahora, desde el otro lado, con la guitarra en las manos, tiene la responsabilidad de hacer propuestas que permitan palear la difícil situación que están viviendo muchas y muchos compatriotas”, sentenció.