La ex subsecretaria de Salud Pública Paula Daza indicó que el nuevo plan Paso a Paso debe tener “mayor certeza en detalles” y “bajadas de manera eficiente” por parte del Ministerio de Salud (Minsal).

La ahora directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo (UDD) dijo en entrevista con Noticias Express de CNN Chile que está “de acuerdo con sacar la mascarilla al aire libre, me parece que es positivo que vayamos avanzando en estas libertades”.

“Sabemos que estar al aire libre no tiene mayor riesgo de contagio si estamos a una cierta distancia y, obviamente, es una cosa que las personas han deseado durante mucho tiempo. Por tanto, me parece positivo, pero siempre y cuando vaya acompañado de la vacunación y la comunicación de riesgo”, agregó.

Con respecto al Paso a Paso como plan general, Daza dijo que “la verdad que es un cambio de nombre porque consiste en tres etapas más dos escenarios. El Paso a Paso iba avanzando o disminuyendo los cincos pasos que teníamos en función de ciertos determinantes epidemiológicos, por lo tanto, yo creo que es un paso muy parecido, pero sí obviamente no sabemos qué va a pasar cuando pase a una etapa de mayor riesgo, porque aquí cambia también sobre las personas, por ejemplo, que ingresan al país”.

En eses sentido, continuó, “cuando estamos en una etapa más avanzada, no se les exige el Pase de movilidad, no se les exige que las vacunas estén validadas, pero si esto retrocede, se les va a exigir que esas personas tengan validación. Por lo tanto, si yo voy a hacer un viaje en dos o tres semanas más, hoy día digo ‘bueno, no voy a validar mi vacuna en el exterior, porque no me lo exige Chile, pero cuando vuelva, si retrocedemos, sí’”.

Finalmente, la ex subsecretaria opinó que dicha información debe quedar “muy clara, porque si aumentan los casos en algunas de las regiones, esas situaciones también cambian. En el paso que teníamos anteriormente no había un cambio en el ingreso, el Plan de Fronteras Protegidas era uno, por lo tanto, las personas sabían que para entrar a Chile se necesitaba validar el Pase de Movilidad y que para entrar a Chile se les iba a tomar una PCR de forma aleatoria”.

“Hoy día eso cambia en función de los pasos, por lo tanto, es una cosa nueva y yo creo que las personas de repente tienen que tener mayor certeza en esos detalles y hacer unas bajadas de manera eficiente, clara y cercana a la comunidad”, sentenció.