La diputada Pamela Jiles (PH) criticó que el Congreso haya comenzado su período de vacaciones mientras continúan las manifestaciones en Chile. En conversación con Hoy Es Noticia de CNN Chile, la parlamentaria llamó a la oposición a levantar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y cuestionó al Frente Amplio por esperar hasta marzo para decidir si realizar la acción o no.

“Hace muchos meses deberíamos desde el Parlamento haber acusado constitucionalmente al ministro Blumel, que es el responsable directo de la represión en Chile, de las muertes, de las lesiones oculares, de los apaleos”, dijo. Y agregó: “Hasta ahora ha habido sólo amenazas y uno se pregunta, ¿qué está esperando el Frente Amplio para hacer esta acusación? ¿Entre medio habrá algunas conversaciones, una cocina?”.

La diputada recordó que su firma está disponible desde hace meses e insistió en que “me parece vergonzoso, primero, que haya un feriado legislativo. Me parece que el Congreso debió quedarse durante todo febrero, me parece una vergüenza, impresentable, si están matando gente, están muriendo chilenos y se van de guata al sol. Esto no hace más que ratificar la pésima imagen que tiene la ciudadanía completa respecto al Congreso”.

Moción para adelantar elecciones

Jiles también comentó la gestión del presidente Sebastián Piñera durante la crisis y sostuvo que “la demanda central aquí es que se vaya Piñera y tiene un componente importante que se ve más claro en este último período, que es que se vayan todos, o sea que se vaya junto con Piñera también este Congreso que no cumple con las expectativas, que no está a la altura de la crisis”.

“Yo tengo serias dudas de que Piñera pase agosto y eso va a ser más posible analizarlo en marzo”, afirmó, de cara al mes en que se espera que se reactiven con más fuerza las protestas.

Sobre lo mismo, comentó que “parte del empresariado, la totalidad del Ejército y otros sectores importantes del país yo creo que no están viendo como veían la posibilidad de que Piñera termine su mandato”.

“Esta crisis se parece en mucho a los tiempos de Pinochet, a los tiempos más duros de la dictadura, pero tiene algunas diferencias con ese período, como por ejemplo que el Ejército no ha querido formar parte de esto. El Ejército se ha negado consistentemente a la petición del presidente de la República de salir a la calle“, aseguró.

Justamente para adelantar la salida del mandatario y la elección de nuevos parlamentarios, presentó junto al diputado Félix González una moción para adelantar las elecciones parlamentarias y presidenciales. “Salidas constitucionales hay”, indicó.