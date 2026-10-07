Diputado Agustín Romero (REP) sugiere que Bachelet renuncie a sus asignaciones si quiere ser candidata presidencial: “Que lo haga con recursos propios”

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, se refirió a una posible candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre qué le parece el anuncio de la exmandataria, respondió que considera “impropio”, en términos generales, referirse a una candidatura presidencial cuando recientemente asumió un gobierno. Por tanto, a su juicio, es “adelantado”, puesto que pueden pasar muchos sucesos.

En cuanto al rol de los expresidentes, afirmó que es “legítimo” que deseen tener algún tipo de figuración política, incluso aspiraciones de llegar a La Moneda. Sin embargo, enfatizó que los exjefes de Estado tienen una condición particular, puesto que reciben asignaciones.

“A los expresidentes de la República, el Congreso Nacional, en representación del pueblo de Chile, les entrega una dieta y dinero para asignaciones y para tener fundaciones. Entonces, aquí tiene que ser súper claro: si ella va a utilizar esas asignaciones para hacer campaña política, creo que el Congreso, ya que estamos en la discusión presupuestaria, tenemos que analizar si vamos a mantenerle la dieta y vamos a mantener el financiamiento de su fundación y sus asignaciones, porque si eso es hacer campaña, eso va por otro carril. Y ahí tendrá que ella buscarse la manera de poder extraer esta legítima actividad, pero con recursos propios, no con recursos de los chilenos que se le entregan para que hagan las labores que hacen”, manifestó.

Sobre la posibilidad de quitar las asignaciones a la exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que esto habría que conversarlo: “Creo que vale la pena preguntarse si los chilenos quieren pagarle a una persona que haga campaña o pagarle a una persona para que represente al país como lo hacen los expresidentes recorriendo el mundo y llevando una imagen del país en forma transversal”.

Respecto al mecanismo, sostuvo que habría que revisar los estatutos y consultar la intención de cada exautoridad.

“Tendremos que revisar cuál es la intención que tiene cada uno, si van a hacer campaña con la plata de los chilenos o no, eso tenemos que verlo (…) lo que sí puede hacerse en la glosa presupuestaria es que estos recursos son exclusivamente para labores de representación del Estado de Chile, y la labor de representación no es andar sacando firmas, no andar recorriendo el país hablando, hablando de política contingente en contra del gobierno”, agregó.

#CNNPrime | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, por eventual tercera candidatura de Bachelet: “Si ella va a utilizar esas asignaciones para hacer campaña política, creo que en el Congreso tenemos que analizar si vamos a mantenerle la dieta y sus asignaciones” @tv_monica

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Al preguntarle si los expresidentes no pueden opinar mal de una administración, dijo que no pueden emitir opiniones tanto a favor como en contra.

En el caso del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, puntualizó que representa al país y realiza viajes al exterior con el fin de abrir el mercado nacional al mundo. Además, aborda los temas de manera general, “no dice, estoy en contra de lo que hizo el gobierno del Presidente José Antonio Kast”, y remarcó: “él no quiere ser candidato hasta donde yo sé”.

—¿No podrían opinar de política contingente los que vayan a ser, los que quieran ser candidatos?

—Creo que hablar en contra del gobierno no es la función de un expresidente, en términos generales, y el que sea. No vi nunca tampoco al expresidente Sebastián Piñera hablando en contra de los gobiernos en materia de política contingente. Podría haber tenido observación respecto a situaciones particulares, pero nunca hablando en corto. Entonces, si quiere ser candidata no tengo ningún problema, incluso para Gabriel Boric lo mismo”.

#CNNPrime | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, por eventual tercera candidatura de Bachelet: “Hablar en contra del gobierno no es la función de un expresidente” @tv_monica

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El parlamentario republicano planteó que sería válido que los expresidentes que quieran emprender una carrera presidencial renuncien a sus asignaciones.

Cabe mencionar que las recientes declaraciones de la exmandataria Michelle Bachelet se dan luego de su retiro de la candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Tras esta decisión, ha comentado la política exterior del actual Gobierno. En ese contexto, publicó una carta junto al expresidente Gabriel Boric sobre la decisión de Chile de adherir al Escudo de las Américas.

Además, durante un homenaje, dejó en claro que “no se irá a la casa”, sino que continuará su labor política en pos de la unidad del progresismo.