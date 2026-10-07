Revés para el Gobierno en educación superior: Subcomisión rechaza presupuesto tras ofensiva de universidades

Tras dos empates, la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó finalmente la partida de educación superior del Ministerio de Educación considerada en el Presupuesto 2027 del Gobierno.

Con tres votos en contra y uno a favor, la subcomisión presidida por la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, no respaldó los recursos contemplados por el Ejecutivo para la educación superior del próximo año.

En la discusión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la propuesta del Ejecutivo, asegurando que “en un contexto de estrechez fiscal, la educación sigue siendo una prioridad para el Gobierno”.

No obstante, distintos rectores de universidades públicas y privadas criticaron la reducción de los recursos destinados a la educación superior.

Entre los cuestionamientos al presupuesto, el rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, envió una carta en la que presentó sus principales preocupaciones por los recortes en la discusión.

“No podemos sacrificar capacidades que ha tomado décadas construir por un ajuste de corto plazo cuyos costos se pagarán durante varias generaciones”, enfatizó.

En esa línea, sostuvo que desde el mundo académico no están pidiendo un aumento de los recursos, sino que “el Estado preserve el valor de su compromiso con las universidades”.

De esta forma, la propuesta del Gobierno fue rechazada con los votos de la senadora Yasna Provoste, la diputada Daniela Serrano (Partido Comunista) y el diputado Juan Marcelo Valenzuela (Partido de la Gente), y contó únicamente con el voto a favor del diputado Sergio Gahona (Unión Demócrata Independiente).