El ex diputado del Partido Socialista (PS) y ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, criticó que el Parlamento y otras autoridades se hayan tomado vacaciones durante febrero, sobre todo de cara a marzo, un mes que se espera que esté cargado de movilizaciones.

El ex secretario de Estado manifestó que “el sistema político, los partidos, el Parlamento y el Gobierno han cometido un error tremendo, y es que no han dimensionado la profundidad de la crisis, porque si hubiese una valoración más precisa de la profundidad del estallido, habríamos trabajado febrero. Yo no puedo entender que todos los que han dicho que esto es algo inédito, nunca visto, que es la explosión social más relevante de la historia del país, se hayan dado un mes sin hacer nada“.

“Yo no puedo entender cómo hacemos este paréntesis y esperamos en marzo volver a discutir cosas que debiéramos haber discutido también en febrero. Si febrero para mucha gente es un mes hábil, yo no sé por qué para el sistema político no lo es. Tan cansados no pueden estar“, dijo en entrevista con Hoy Es Noticia de CNN Chile.

El ex parlamentario planteó que “durante febrero, uno debiera haber preparado las condiciones para un mejor marzo, y eso no se hizo (…) Si no hemos hecho la pega, no tenemos por qué esperar un marzo tranquilo“.

Por lo mismo, emplazó al Congreso a “aprovechar estos 10 días para avanzar lo más posible”.

Respecto al rol de su colectividad, dijo que “el Partido Socialista también ha pecado un tanto de desidia en esto porque es la bancada más grande en el Parlamento de oposición, entre diputados y senadores, y en consecuencia tiene una responsabilidad a propósito del mandato ciudadano que recibió”.

Respuesta a Piñera

A través de Twitter, el presidente Sebastián Piñera emplazó al Congreso a aprobar las reformas de la Agenda Social de marzo. El mandatario aseguró que “necesitamos un gran y urgente compromiso país para sacar estas mejoras”, haciendo referencia a la labor del Congreso.

Quiero compartir con ustedes avances principales proy de nuestra Agenda Social para llegar con ayuda y alivio a hogares chilenos en áreas fundamentales como Pensiones, Ingresos y Salud. Necesitamos un gran y urgente compromiso país para sacar estas mejoras adelante #ChileJuntos — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) February 19, 2020

Andrade se mostró disconforme con las palabras de Piñera, ya que, “la primera responsabilidad para esto es del Gobierno y en particular del presidente”.

Finalmente, valoró la disposición al diálogo y a generar acuerdos del presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, y señaló que eso es lo que debería hacer el presidente.