A menos de una semana de las elecciones del próximo domingo, los candidatos a la Presidencia se vieron las caras por última vez en el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) este lunes.

Durante dos horas y 45 minutos, seis de los siete candidatos abordaron asuntos clave como la gobernabilidad, la seguridad pública y el medio ambiente. ¿Quién ganó y quién perdió en este último encuentro?

El académico Mauricio Morales opinó que “fue un debate preocupante porque yo no vi figuras o candidatos presidenciales que estén en condiciones de entregar gobernabilidad a Chile sobre la base de la construcción de mayorías”.

En entrevista con CNN Chile, el especialista de la Universidad de Talca (UTALCA) detalló que los aspirantes a La Moneda “no manejan cifras, no son tan claros al momento de condenar la violencia y no conocen sus propios programas de Gobierno”.

A juicio de Morales, estos rasgos implican “un retroceso en cuanto al camino que hemos seguido desde la transición hasta la consolidación democrática”. “Se echa de menos la imagen de un estadista”, agregó.

Según el académico, el próximo Gobierno “asumirá con el contingente legislativo más bajo desde el retorno a la democracia”. “Sea quien sea el presidente, va a tener un contingente legislativo muchísimo más bajo en comparación a lo que hemos tenido históricamente”.

“Lo que uno esperaba era un liderazgo capaz de sobreponerse a una situación matemática adversa, que es lo que veremos en las próximas elecciones cuando saquemos la cuenta del número de senadores y diputados que sacó cada bloque y nos percatemos de que el Gobierno será minoría”, añadió.

Respecto al debate, el experto destacó la capacidad de Sebastián Sichel “para acorralar a José Antonio Kast, dejándolo casi como un líder autoritario, ultraconservador, con un escaso manejo de la economía y que, adicionalmente, entraba en contradicción con su propio programa”.

Como contraparte, Morales afirmó que Yasna Provoste no logró marcar sus diferencias respecto a Gabriel Boric. “Ese trabajo lo hizo Marco Enríquez-Ominami, quien, a pesar de su mesianismo tan natural, fue capaz de tensionar permanentemente con Boric, pero sin la suficiente capacidad como para dañarlo”.