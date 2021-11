La noche de este lunes se realizó el último debate presidencial antes de las elecciones del próximo 21 de noviembre. En la instancia participaron los candidatos Gabriel Boric, José Antonio Kast, Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami, Sebastián Sichel y Eduardo Artés.

Los aspirantes a La Moneda confrontaron ideas, siendo el desempeño del abanderado de Partido Republicano, José Antonio Kast, uno de los más comentados. El candidato fue ampliamente criticado, entre cosas, por realizar una cuestionada pregunta a la periodista Macarena Pizarro.

Pizarro le consultó al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sobre la acusación de acoso en su contra, y aprovechó unos momentos para preguntarle a Kast sobre la diferencia entre las mujeres solteras y casadas en su programa de Gobierno, el que propone “ofrecer incentivos económicos a las parejas casadas”.

“¿Usted es casada?“, le preguntó el presidencial republicano, a lo que la conductora de CHV Noticias replicó: “soy divorciada, pero creo que eso no tiene ninguna importancia para este debate”.

La pregunta de Kast se volvió tendencia en redes sociales, siendo criticada por una docena de figuras públicas.

Me pareció completamente improcedente la pregunta a Macarena Pizarro sobre si ella está o no casada. No tiene por qué responder una pregunta sobre su propia vida ni ser interpelada en algo personal por un candidato — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) November 16, 2021

Desde la otra vereda, la diputada Camila Vallejo (PC) afirmó que la intervención “desborda misoginia, mala voluntad y deja claro que no ve a las mujeres como pares”.

“Nunca entendí por qué nos tuvimos que enterar del estado civil de Macarena Pizarro”, agregó Gonzalo Winter (CS).

¿Qué le tiene que importar a K4st si Macarena Pizarro está casada o no? En esta intervención desborda misoginia, mala voluntad y deja claro que no ve a las mujeres como pares #DebatePresidencial2021 https://t.co/LQUbtLpGwT — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) November 16, 2021

Por otra parte, la periodista de CNN Chile, Paula Escobar, tildó de “impertinente” la pregunta. “No entiendo desde qué punto de vista eso puede ser relevante“.

La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, y la socióloga Lucía Dammert también reaccionaron a través de sus redes sociales.

Qué impertinencia preguntarle a una periodista si está casada o no. No entiendo desde qué punto de vista eso puede ser relevante. — Paula Escobar Ch. (@paulaescobarch) November 16, 2021

Soy divorciada.. que tendrá que ver eso en el #DebateAnatel hoy? Como mujer muy difícil aceptar la propuesta y forma de Kast pic.twitter.com/vDPGoJmQSr — Lucía Dammert (@LuciaDammert) November 16, 2021

Cooperé, no soy casada… pic.twitter.com/O3uJ9Cgxyx — Patty Muñoz García (@Pa__tty) November 16, 2021