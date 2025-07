El misterio de la isla Oak: La leyenda que asegura que tras siete muertes revelará sus misterios...Y ya van seis

Las leyendas locales cuentan que el día en que mueran siete hombres, la isla revelará todos sus misterios y mostrará un legendario tesoro. Según los locales, seis personas ya han muerto tratando de desentrañar sus secretos más ocultos, y sin contar los miles que han resultado heridos en diversas investigaciones.

El mundo está lleno de misterios y uno de esos es el que envuelve a la Isla Oak (Oak Island), terreno emplazado en el condado de Lunenburg, sobre la costa sur de Nueva Escocia, en Canadá.

Las leyendas locales cuentan que el día en que mueran siete hombres, la isla revelará todos sus misterios y mostrará un legendario tesoro. Según los locales, seis personas ya han muerto tratando de desentrañar sus secretos más ocultos, y sin contar los miles que han resultado heridos en diversas investigaciones.

Para Charles Barkhouse, historiador del programa The Curse of Oak Island de History Channel, la isla tiene su encanto. “Frustrante, fascinante, tentador; le pones cualquier adjetivo que quieras delante de Oak Island y eso es lo que es (…) Si no estás preparado para el viaje emocional, puedes empacar tus juguetes e irte”.



Pero, si en tantos años, nadie ha podido encontrar tesoro alguno o desentrañar algún misterio, ¿por qué hay tanta gente que quiere seguir yendo a Oak? Según portales especializados, supuestas pistas, presuntas trampas e incluso curiosidades geológicas, han mantenido la atención en el lugar.

Si bien las teorías sobre los misterios que oculta son varias, desde el Santo Grial, pasando por el arca de la alianza o manuscritos de Shakespeare, lo único que se han encontrado han sido barriles, cadenas y trozos de madera con fragmentos de oro. Pero todo lejos de las grandes promesas de riqueza que su leyenda dice.