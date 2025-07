¿Cómo ayudar a las familias en Gaza? La organización chilena que busca conseguir alimentos e insumos para los habitantes de la Franja

La doctora Teresa Chomalí, de Médicos por Palestina, conversó con Al Día en CNN Chile Radio sobre la situación en Gaza y las familias que están sobreviviendo. Allí contó el trabajo de la organización y las distintas formas en que se puede colaborar a nivel global.

La situación es crítica: Ya no hay comida, cuando van en su búsqueda ocurren bombardeos, ya no hay fórmula para las guaguas, ya no hay remedios ni hospitales que den abasto, menos escuelas, la gente muere por inanición y, para peor, ahora ya no hay agua apropiada para consumo humano. Dos millones de personas aún se encuentran en dicha zona.

“Lo importante es que la sociedad civil de todo el mundo, no solamente de Chile, está en acción”, dice la doctora Chomalí. “No podemos tolerar ni soportar que ya estén por cumplirse cinco meses del asedio y el bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Sin mencionar dos años de constantes bloqueos, bombardeos, asesinatos, no solamente de la población civil, sino que también de periodistas y de médicos. En estos momentos los médicos están famélicos, absolutamente desnutridos, lo mismo que los periodistas. La gente se está desmayando en la calle. Es una situación insoportable” comenta Teresa.

Según la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria, prácticamente toda la población de Gaza ya está en la fase 3 de desnutrición y hay miles que ya están, sobre todo niños y ancianos, que están en la fase 4, que es irreversible.

“Estamos desesperados, estamos gestionando a todo tipo de niveles que entre esta ayuda humanitaria a Gaza porque está acumulada en el borde de Egipto, específicamente en Rafah, esperando las órdenes de un gobierno israelí implacable que nos cede”, añade Chomalí.

Viaje a la zona

Hace un mes atrás Teresa Chomalí se unió a la marcha global por Palestina. Estuvo en la frontera de Rafah en Egipto, y a pesar de no poder cruzar a Gaza, sí llevaron ayuda a las familias palestinas que se encuentran en Egipto.

“De Gaza (que salieron antes de que cerraran definitivamente la frontera hace un año) salieron heridos y familiares acompañando a sus heridos. De hecho, hay muchos médicos que mandaron a sus familias que estaban heridas y también hay como unos 80 niños huérfanos, algunos amputados, otros con parálisis cerebral, otros con secuelas, bueno, todos con secuelas psicológicas, traumatizados. Y a esas personas fuimos a visitar, les ayudamos, dejamos toda nuestra ayuda con ellos, incluso compramos más cosas que necesitaban como aire acondicionado, medicina, fármacos”, relata.

Respecto a las acciones que pueden tomar las personas a nivel mundial para ir en ayuda de las familias en Gaza, Teresa agregó que “lo más urgente y lo prioritario en este momento es enviarles dinero, porque es la única forma que ellos puedan conseguir algo para sobrevivir aparte del agua de mar y el pasto que se están comiendo los que pueden, porque también matan a la gente que se acerca al mar. Nosotros estamos colaborando, enviando dinero a médicos, a familias conocidas y seguras para que se repartan y ayuden en parte”.

Teresa destacó en la conversación con CNN Chile Radio la importancia de seguir movilizándose, de alzar la voz y colaborar con ellos en las redes sociales, así como sumarse a las diversas actividades pro palestinas de todo el mundo.

En Chile este viernes 25 de julio habrá una caravana por Palestina que arranca a las 6 de la tarde en el Club Palestino en Las Condes, y el sábado 26 de julio habrá una caravana a las 3 de la tarde de Pucón a Villarica, desde Avenida Los Castaños hasta el puente Toltén en Villarica.

Además, en Médicos por Palestina redactaron una carta, haciendo un llamado a abrir inmediatamente las fronteras, carta que se puede firmar en la cuenta de Instagram de Médicos por Palestina.

En ese mismo Instagram hay links para hacer donaciones de dinero, que luego llegan directamente a las familias necesitadas de Gaza, entrega que gestionan con fundaciones que trabajan en Egipto.

Respecto al actuar del gobierno chileno frente al genocidio en Gaza, Teresa comentó que le ha parecido bien, pero que no es suficiente, porque “hay que actuar de forma coordinada”.

Junto a esto, la doctora comentó que tratan de gestionar acoger a familias palestinas en Chile pero “no es posible porque no tienen contactos familiares y para venir a Chile requieren, por supuesto, papeles que no tienen porque están todos destruidos, está todo bombardeado, necesitan un contrato de trabajo. O sea, la política para traer gente acá a Chile es algo laborioso, pero seguimos trabajando en eso. Pero las personas que tuvieron posibilidad de llegar a Chile es porque ya tienen familiares y aquí también los estamos ayudando de alguna u otra manera”.

Escucha acá la entrevista a la doctora Teresa Chomalí en Al Día en CNN Chile Radio: