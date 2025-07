Alexis Sánchez, cada vez más lejos de Udinese: DT dice que su impacto “no fue suficiente”

Kosta Runjaic, técnico del equipo italiano, afirmó que no ve al delantero chileno como parte del proyecto deportivo para esta temporada. El tocopillano aún no se incorpora a la pretemporada y su continuidad parece descartada.

El futuro de Alexis Sánchez en el Udinese parece cada vez más incierto. Este jueves, el técnico alemán Kosta Runjaic declaró abiertamente que el delantero chileno no entra en sus planes para la temporada 2025-2026, debido a su bajo impacto en el equipo y su ausencia prolongada de la pretemporada.

“La idea de traerlo al Udine la temporada pasada fue brillante. Desafortunadamente, no funcionó por varias razones, empezando por su lesión. Tengo la responsabilidad de pensar en grande, y tomé una decisión técnica sobre él”, sostuvo el estratega en conferencia de prensa.

Runjaic fue directo al reconocer que no ve a Alexis como parte del nuevo ciclo: “No creo que vuelva a ser nuestro jugador, pero nunca digas nunca. Creemos que el impacto que tuvo en nosotros no fue suficiente, y un jugador como él espera jugar siempre. Pero no puedo ofrecerle eso”.

Las declaraciones reflejan un quiebre en la relación futbolística entre el club y el atacante nacional, quien aún no se suma a los entrenamientos del plantel en esta pretemporada. Su retorno a Udine, tras más de una década en Europa, parecía una historia de cierre emotivo, pero terminó marcada por lesiones y escasa continuidad.

Por su parte, el director deportivo Gianluca Nani optó por un tono más conciliador: “Nunca tendremos problemas con Sánchez. Tenemos una relación extraordinaria. Buscamos la mejor solución para todos, con el máximo respeto por él”, afirmó, sin cerrar completamente la puerta a su permanencia.

“Hay una relación especial entre él y los dueños. Que se quede o no dependerá de las circunstancias”, añadió el dirigente, sugiriendo que cualquier definición pasará también por lo institucional.

Por ahora, el nombre de Alexis Sánchez sigue sin aparecer en las convocatorias ni en los entrenamientos del Udinese. Su futuro, como en tantas otras etapas de su carrera, vuelve a estar en suspenso.