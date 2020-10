En su paso por Chile, el economista Luigi Zingales comentó que el modelo de desarrollo que el país tiene “no lo tiraría a la basura, porque sí funcionó en muchas dimensiones”, pero que “debería actualizarse”.

Varios meses y una pandemia después, el académico italiano conversó con CNN Chile y ahondó en el problema de la competencia en nuestra economía.

“Chile es un ejemplo de lo bueno y lo menos bueno del modelo tradicional de los ’70 de Chicago. Tienes todos los incentivos correctos y eso lleva a un incremento de productividad, pero hubo muy poca atención a mantener la competencia en cada sector”, dijo el economista de la Universidad de Chicago.

Por ejemplo, señala, Estados Unidos siempre es considerado como un país donde no hay restricciones, pero que en el sector de bancos sus compañías no pueden tener empresas industriales, y viceversa. “Hay una fuerte separación desde los años ’30, y en Chile, hasta donde sé, eso no existe“, dijo Zingales.

En ese sentido, el académico observa que al ser este un país pequeño y “con una élite muy cohesionada”, “el riesgo de que se coludan es muy grande”.

“Todos se conocen en los altos círculos. Cuando he ido a Chile, nunca he visto tantos presidentes en mi vida. Generalmente cuando voy a un país si veo a un presidente tengo suerte, pero en Chile hay un montón. Y todos comen en los mismos lugares. Y en realidad sentí que no hay diferencia entre derecha e izquierda, todos son parte del mismo grupo, van a los mismos 4 o 5 colegios, y se conocen los unos a los otros“, asegura.

Por ello, ser un emprendedor sin los contactos correctos puede significar en que mi proyecto no sobreviva, añade Zingales.

Rompiendo la concentración

Si bien pareciera que ya existe una concentración de poder y recursos inamovible, Zingales comentó de qué maneras es posible ir actualizando lo que llama “una economía tradicional”.

Una de ellas es la forma en que se aborda el sistema de conglomerados en los sectores de la economía. Según el académico, “no es fácil aplicar medidas anticolusión cuando me puedo coludir de formas muy complicadas“. “Si estamos en muchos mercados distintos, ¿cómo fiscalizas estos tratos? Son mucho más fáciles de mantener”, dice.

“Hay que empujar por reducir la concentración del control, y tratar de facilitar la entrada de gente diversa”, agrega.

Aún cuando es posible que este tipo de intervenciones generen resistencia en quienes ven una limitación a la propiedad privada, el economista italiano cree que se puede llegar a un equilibrio: “En EE.UU. una de las innovaciones en los años ’30 para romper los grandes conglomerados fue hacer que pagaran impuestos en cada nivel de la pirámide. Eso no es un ataque contra la propiedad privada, sino tratar a todos igual”.