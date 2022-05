La académica e infectóloga de la Universidad San Sebastián, Loreto Twele, advirtió en entrevista con CNN AM que el país aún se encuentra en medio de la pandemia de COVID-19.

“El aumento de los casos es multifactorial, la tendencia de las personas a pensar que hay menos riesgos es muy preocupante. La gente cree que estamos en el término de la pandemia y que hay menos posibilidades de contagio, y la verdad es que estamos en medio de la pandemia aún, con muchos virus circulando. De hecho, el plan del Gobierno no incluye solo COVID-19″, señaló la doctora.

Twele explicó que “la combinación y mutación viral es algo muy común y que las vacunas están preparadas para ello”. En esa línea, “la aparición de variantes y el aumento de los casos era algo esperable y, por lo mismo, hay que seguir teniendo el cuidado de siempre porque las condiciones climáticas son aptas para que haya una mayor transmisión (…) La mejor manera de evitar y prever lo que va a pasar es la prevención, la vacunación al día, tanto del COVID-19 como de la influenza, la ventilación adecuada y el uso correcto de mascarillas”.

La infectóloga también afirmó que se ha demostrado que los centros educacionales no son un gran foco de contagio, debido a las medidas sanitarias. El verdadero problema ocurre afuera de ellos: “El problema es cuando salen de clases, se juntan van a comer, a compartir un tiempo y es ahí donde las personas se relajan, se sacan la mascarilla y esos son los focos de infección, por lo tanto, debemos ser cuidadosos y utilizar la mascarilla en todo momento”.

Asimismo, recordó la importancia de la vacunación y uso de mascarilla para el cuidado de los niños: “En menores de 4 años, la OMS recomienda que no se utilicen mascarillas, pero los mayores sí pueden hacerlo. En general, estamos al debe en la vacunación de los niños. La población se ha relajado y en algunos casos, las vacunas no llegan a todos los colegios. Por lo tanto, si los niños no se han vacunado es importante que los lleve a algún centro de vacunación para evitar síntomas graves.”.