La comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto de reforma constitucional que habilita un tercer retiro de 10% de los fondos de pensión en las AFP. Con esto avanza la moción por la cual el gobierno ya acudió al Tribunal Constitucional.

Al respecto, el presidente de la Confederación de Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, aseguró que lo único que uno no puede hacer frente a esta situación es no empatizar, pero que de todas formas hay “mejores mecanismos” en comparación con un nuevo retiro parcial.

“Se acaba de hacer una ampliación al IFE para que llegue al 80% de los chilenos, en este caso los más vulnerables, con menores restricciones para acceder a él. Ese mecanismo va a llegar a aproximadamente 13 millones 200 mil personas“, destacó el líder empresarial.

Por otro lado, Sutil subrayó la relevancia a nivel internacional que ha tenido nuestro país debido al manejo sanitario y socioeconómico de la pandemia, comentando que “Chile ha estado a la altura de los países desarrollados. No a la altura de los países latinoamericanos. Por lo tanto, Chile ha hecho un tremendo esfuerzo”.

El dueño de Empresas Sutil complementó con que el hecho de que este sea un año electoral también configura un escenario particular a nivel político, con una actitud “bastante impulsiva”.

Líderes empresariales en la polémica

Por otro lado Sutil se refirió a los comentarios de Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

Por un lado, Errázuriz manifestó las complicaciones que genera en el gremio un tercer retiro de fondos, apuntando a que esta medida “crea una situación de cierta dificultad para atraer trabajadores a empleos formales”, por lo que se verían forzados a tener “que mejorar los ingresos de los trabajadores”.

En tanto, Ariztía, dijo que “las mismas personas que buscan trabajo así lo explican: si el gobierno me está poniendo bonos, para qué voy a salir a trabajar”, detallando que este “es el estilo y la idiosincrasia del trabajador chileno y hay que respetarla“.

Haciendo un intento por interpretar las palabras, Sutil indicó que es necesario considerar tres variables: la legítima preferencia de la gente para cuidarse y quedarse en casa; la inequidad respecto a la mujer; y el aporte de los beneficios estatales.

“Hoy día las dotaciones en la actividad productiva están llegando al 70%. Y uno de los factores por lo cual ocurre eso es porque también las personas han recibido los beneficios del Estado y se ha ido generando una fuerza laboral que aspira a la informalidad precisamente para obtener los dos beneficios: trabajar y los del Estado”, explicó el líder de la CPC.

Y posteriormente agregó: “Hay mucha gente que está recibiendo los beneficios y no tiene conocimiento si los pierde o no si concurre a trabajar, y hay unos que prefieren o deciden buscar la informalidad para no perder estos beneficios. Lo que ocurre en la realidad es eso. Quizás (Ariztía) se esté expresando mal, pero es lo que está pasando en la realidad”.