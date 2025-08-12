Alexis Sánchez sorprende y elige al que para él es el mejor delantero de la historia: Ni Messi ni Cristiano

El delantero chileno dejó fuera a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de su lista y destacó al brasileño Ronaldo como el número uno de todos los tiempos.

Alexis Sánchez continúa entrenando por su cuenta mientras busca equipo en Europa tras su último paso por el Udinese. En medio de la pretemporada, el chileno recordó sus referentes futbolísticos y no dudó al momento de elegir al mejor delantero de la historia.

En una entrevista, el “Niño Maravilla” optó por el brasileño Ronaldo, conocido como “el Fenómeno”, dejando fuera de su elección a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. “Ronaldo, el Fenómeno, para mí es el número 1 del mundo. Jugué con muchos jugadores fuertes, vi a Messi, a Cristiano Ronaldo de cerca, pero él es otra cosa”, afirmó.

El atacante nacional, que pasó por clubes como Arsenal, Barcelona e Inter de Milán, recordó una jugada que lo marcó en su admiración por el brasileño. “Cuando hizo esa finta y se fue a mil millas por hora fue increíble. Algo bonito de ver en el fútbol”, señaló.

Además, Alexis mencionó a Iván Zamorano como otro de sus referentes. “No puedo dejar de mencionar a Zamorano, ambos venimos de Chile y siempre me ha gustado su determinación”, cerró.