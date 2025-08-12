Ethan Guo, joven piloto de Estados Unidos, llega a acuerdo para dejar Chile: Hay dudas sobre si podrá salir en su avión

A pesar del acuerdo judicial, la DGAC precisó que para volver a volar el avión en suelo chileno debe cumplir con algunos requisitos que le podrían tomar varios meses.

Ethan Guo, ciudadano estadounidense, llegó a un acuerdo ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas para suspender el proceso tras ser acusado de desviarse de su plan de vuelo hacia la Antártica.

Según lo revelado por El Mercurio, parte del acuerdo conlleva una donación de US$ 30 mil a la fundación Nuestros Hijos.

La segunda parte del trato apunta a que abandone el país en un plazo máximo de 30 días y que no vuelva a Chile durante tres años.

Sin embargo, el destino de su avión, un Cessna 182Q con el que aterrizó en la isla Rey Jorge podría correr un destino distinto.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) aseguró que le podría tomar hasta seis meses cumplir con los requisitos necesarios de la nave para que se le apruebe un plan de vuelo.

Esto, porque necesita presentar un formulario de actividades no estatales en suelo Antártico.

A esto se suman las observaciones que aeronavigabilidad que se realizaron sobre su avión, como el uso de chalecos salvavidas y balsas vencidos y la no existencia de sistemas anti hielo.