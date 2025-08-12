Armas ilegales y municiones sin control: El desesperado “SOS” de la alcaldesa de la Pintana por escalada de violencia en la comuna

La edil denunció que el comercio legal e ilegal de municiones alimenta el poder de fuego en la comuna y sostuvo que la falta de fiscalización agrava la inseguridad.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, emitió un llamado de auxilio ante la ola de violencia que golpea a la comuna, tras una madrugada marcada por dos balaceras que dejaron un fallecido y tres heridos. “Necesitamos más mano dura contra el armamento ilegal que hay en las poblaciones (…), esto no es vida y quisiera un SOS frente a lo que está sucediendo”, afirmó en conversación con CNN Chile Radio.

¿Qué dijo la alcaldesa de La Pintana?

Los hechos más graves se registraron en los sectores de El Castillo y Santo Tomás. En este último, un hombre de 27 años con antecedentes por homicidio murió tras recibir tres impactos de bala, en un ataque en el que se percutaron 36 disparos. En El Castillo, en tanto, dos hombres y una mujer resultaron heridos por tiros que, según Pizarro, evidencian la presencia de “alto poder de fuego” en la zona.

La jefa comunal apuntó a la venta de municiones como uno de los factores que alimentan esta violencia. “Las armerías legales y también personajes que venden municiones como un mercado negro (…) hemos visto que el presidente de la asociación de armería vendía municiones y armamentos a delincuentes”, denunció. También cuestionó que “seguimos vendiéndoles municiones a los delincuentes sin ningún requisito adicional” y criticó la “nula” fiscalización sobre las armas no inscritas.

Pizarro recordó que este problema se arrastra desde hace años y que incluso se han detectado compras ilegales por parte de personas vinculadas a autoridades locales en el pasado. “No es vida que los niños de dos meses o con TEA vivan con disparos al aire, disparos a matar y fuegos artificiales”, subrayó.

La alcaldesa insistió en que el combate al armamento ilegal no es suficiente y que urge una estrategia más agresiva a nivel nacional. “Esto no solo pasa en La Pintana (…) Nuestros adultos mayores no pueden dormir, se ha perdido el respeto a jardines infantiles y ferias libres”, advirtió.

Desigualdades y Fondo Común Municipal

En la entrevista, Pizarro también abordó la discusión sobre la reforma al Fondo Común Municipal, defendiendo el aumento de aportes de comunas con mayores recursos, como Las Condes y Lo Barnechea. La jefa comunal sostuvo que “el Fondo Común Municipal no puede transformarse en caridad” y criticó la falta de autonomía financiera de los municipios.

Asimismo, planteó la necesidad de eliminar el pago de IVA por gastos básicos como alumbrado público, mantención de áreas verdes y recolección de basura, y pidió que las empresas tributen en las comunas donde realmente operan. “A pesar de los aumentos, seguimos en desigualdad permanente”, afirmó.