El próximo lunes, las autoridades sanitarias anunciarían una nueva actualización del plan Paso a Paso. Según ha trascendido, las principales novedades serían la eliminación de la fase de cuarentena, y la adición de una etapa de restricción y una fase de “apertura avanzada”.

En conversación con CNN Chile, el diputado del PS Juan Luis Castro abordó las eventuales modificaciones al plan y señaló que “todos los cambios tienen que ser en función de un objetivo: si bien hoy la positividad es baja, tenemos un alza creciente de variante Delta”.

“Yo creo correcto hacer una liberación que permita que haya movilidad y que no haya condiciones restrictivas para la gente, se pueden cambiar los nombres, sacar la cuarentena es cambiar un nombre”, manifestó el miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Pese a esto, el parlamentario aseguró que lo que le preocupa de esta renovación es que se abran los aeropuertos, ya que “todos los países vecinos tienen menos cobertura de vacunación y muchos casos de variante Delta”. Así también, expresó su preocupación frente a la eventual cancelación del toque de queda una vez terminado el Estado de Excepción, el 30 de septiembre. “Ahí veo el peligro”, sostuvo el diputado.

Lee también: ICOVID advierte “alzas preocupantes” de nuevos contagios en regiones del extremo norte

“Si no tenemos toque de queda, lo que veo como un problema, la gente va a estar hasta las tres de la mañana y eso es un foco para la transmisión del virus”, argumentó Castro.

Y continuó: “me parece correcto mantener una vigilancia, pero me preocupa que no sólo el aeropuerto está abierto, sino que además esa actividad nocturna siga su curso como si nada pasara”.

Al ser consultado sobre si las autoridades debiesen haber esperado tener los efectos de las celebraciones de Fiestas Patrias antes de anunciar cualquier tipo de medidas, el parlamentario aseveró que “dejar abiertas todas las puertas cuando aún no tenemos la fotografía final de cuál va a ser el escenario tras Fiestas Patrias, yo lo encuentro precipitado”.

“A mí me gustaría que la autoridad entregara balances y tomara decisiones no hoy, sino en siete días más, cuando estemos iniciando octubre y ahí podamos decir que la situación no tuvo impactos o se mantuvo controlada, teniendo un cuadro realista y no sólo haciendo aperturas porque hay que hacerlas”, agregó Castro.

Por último, el parlamentario del PS afirmó que “yo sería más preventivo que sólo libertario”.