La Unión Demócrata Independiente (UDI) valoró que el presidente Gabriel Boric abordara con su par argentino, Alberto Fernández, la extradición del ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) sindicado como uno de los autores del homicidio del senador Jaime Guzmán, Galvarino Apablaza.

El mandatario afirmó que “para Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado no sujeto a las contingencias políticas y el presidente Alberto Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que le hemos planteado y a nosotros, por supuesto, no corresponde que intervengamos en un poder independiente de la República de Argentina, pero no me cabe duda de que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance”.

Al respecto, senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, reiteró en entrevista con Noticias Express de CNN Chile su valoración al gesto y aprovechó de destacar la decisión de Fernández de no intervenir en el proceso judicial.

“Nosotros somos oposición al gobierno del presidente Boric, no hay ninguna duda de que en los distintos hitos políticos que han ocurrido en estas tres semanas de gobierno, hemos tenido muchas diferencias con el actuar del Gobierno, pero en este tema en particular -y queremos reconocerlo y valorarlo-, la actuación del presidente Boric en Argentina ha sido impecable”, manifestó.

En ese sentido, Macaya dijo que la actuación del jefe de Estado “ha puesto en relieve algo que han hecho gobiernos anteriores -el gobierno del presidente Piñera, de la presidenta Bachelet, de Ricardo Lagos-, de hacer justicia contra un crimen tan deleznable como el del senador Guzmán; y hay un hito nuevo de la declaración que hace Alberto Fernández ayer, que es que él no va a intervenir en las decisiones de la justicia”.

“Creo que es fundamental hacer este alcance, porque la diferencia con lo que ha ocurrido en los gobiernos argentinos anteriores, particularmente en el gobierno de Cristina Fernández, es que habiendo una resolución de la Corte Suprema argentina que concedió la extradición a Galvarino Apablaza, fue la propia presidenta de Argentina -Cristina Fernández en su momento- la que le concedió la calidad de refugiado político a Galvarino Apablaza”, añadió.

Finalmente, el senador sostuvo que “esta declaración que hace el presiente argentino puede marcar una diferencia de respetar una definición que jurisdiccionalmente ya se tomó”.