El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió a la situación del ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Galvarino Apablaza, sindicado como uno de los autores del homicidio del senador y cofundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán, que actualmente se encuentra en el país trasandino.

Durante la conferencia de prensa que brindaron ambos mandatarios en medio de la visita oficial del jefe de Estado chileno, Fernández reveló que Boric le planteó “su preocupación sobre el tema”. No obstante, precisó que el caso será visto por la justicia del país vecino.

“El presidente Boric me planteó su preocupación sobre el tema y, obviamente, tomé en cuenta sus consideraciones aclarando desde ya que este es un problema que se debe resolver judicialmente en la Argentina”, sostuvo.

Lee también: Fernández descarta molestia por concepto de Wallmapu: “Para nosotros no generó absolutamente ninguna inquietud”

“No es un tema que tenga que ver con la potestad o la discrecionalidad del poder Ejecutivo, con lo cual, será el Poder Judicial de Argentina quien resuelva cómo esto evoluciona”, agregó.

Posteriormente, el presidente Boric dio a conocer que durante la jornada del domingo se reunió de manera privada con el representante y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, quien le hizo la petición de plantearle el caso a Fernández.

“Para Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado no sujeto a las contingencias políticas y el presidente Alberto Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que le hemos planteado y nosotros, por supuesto, no corresponde que intervengamos en un poder independiente de la República de Argentina, pero no me cabe duda de que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance”, sentenció el mandatario.